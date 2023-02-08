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Yeni deprem olsun diye dua ettiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı. Görüntülerde iki genç kızın, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yerle bir olsun buralar" sözleri herkesi çileden çıkardı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:34
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Canlı yayında yeni deprem olsun diye dua ettiler

Yeni deprem olsun diye dua ettiler
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilirken, sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı.

"YERLE BİR OLSUN BURALAR"

Bir sosyal medya programında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti.

Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

Videoya çok sayıda tepki yağdı. Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketleyerek harekete geçilmesini istedi.

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Akıl tutulması yaşayan Cahiller
8.02.2023 15:08
Altında da siz kalın kurtarmaya gelelim. Hey Allahım sen akıl ver, hiç biri gerçekleşmesin.  
 
Sarraf mumin
8.02.2023 14:59
Tck yasalarına göre suç işliyorlar.derhal tutuklanmalılar. Acıların oyun olmadığını anlamalılar  
 
akıl şart
8.02.2023 14:46
kafayı yemiş bunlar ne yaşıyolar nasıl bir mallıktır yahu  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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