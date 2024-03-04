Cenk'in düşürülmesi penaltı mı? Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka. Hangisi doğru hocam?

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Cenk'in düşürülmesi penaltı mı? Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka. Hangisi doğru hocam?
Beşiktaş Galatasaray derbisindeki tartışmalı hakem kararına iki ünlü yorumcunun görüşleri farklı oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde en çok konuşulan pozisyon Köhn'ün Cenk'i düşürmesi oldu.

Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler oralı bile olmadı. Hatta itiraz etti diye Cenk'e bir de sarı kart gösterdi.

Peki pozisyon penaltı mıydı, değil mi?

Herkes bu sorunun cevabını aradı. Ama eski hakemler olan iki ünlü yorumcunun farklı yorumları kafaları karıştırdı.

Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında pozisyon için şöyle yazdı:

"ikinci yarıda Cenk'e yapılan mutlak bir penaltı var. Köhn, ceza alanı içinde Cenk'in beline sarılıyor, formasından çekiyor ve topaç gibi çeviriveriyor, Meler atladı, VAR yardımcı olmadı ve Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti."

Ya Erman Toroğlu. O ise A Spor'daki programda şunları söyledi:

"Evet. Orada bir çekme var. Ama hakem bu penaltıyı verse ağır olur. Biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım. Başka bir şey diyemem."

Hadi bakalım. Buyur burdan yak!

Penaltı mıydı değil miydi? Soru ortada kaldı.

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