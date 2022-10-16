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Newcastle'dan Ronaldo için flaş transfer açıklaması geldi

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 17:55
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Cristiano Ronaldo Newcastle'a transfer oluyor iddiasına birinci ağızdan çok flaş açıklama geldi

Newcastle'dan Ronaldo için flaş transfer açıklaması geldi
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Howe yaptığı açıklamada, "Uzun vadede gelişmeye çalışıyoruz. Uzun vadeli de bir vizyonumuz var. Şu anda oldukça olgun bir kadroya sahibiz ve bu yüzden genç oyunculara daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Yaş ortalamasını düşürmeleri gerektiğini söyleyen genç çalıştırıcı, "Gelişimimizin en önemli parçası yaş ortalamasını düşürmemiz. Dolayısıyla bu tür transferleri yapmayı düşünmüyoruz. Tabii ki bu Ronaldo'nun kalitesini hafife aldığımız anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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