6 Şubat 2023 tarihi kuşku yok ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın da deprem tarihine geçecektir.

AKP iktidarının ilk 3 gün gösterdiği beceriksizlik ortada iken Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları muhteşem yardım kampanyalarını 6 Şubat sabahından başlattılar.

Bu yardımlar hâlâ sürerken muhteşem bir Atasözünü anımsayalım:

-İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

Karşılık beklemeden iyilik yap. İlgili, senden iyilik gördüğünü bilmese de Tanrı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı bir iç rahatlığı duyarsın.

AKP'li cumhurbaşkanından CHP'li belediye başkanları hakkında tek bir övgü ve teşekkür duydunuz mu? Hayır.

Tehdit, hakaret, küfür duydunuz mu? Evet hem de çok…

Bugün size Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ev sahipliği yapan Çankaya'mızın belediye başkanı Alper Taşdelen'in 6 Şubat'ta başlatıp hâlâ sürdürdüğü deprem bölgesi yardımlarını özetliyorum ki;

-Cumhur İttifakı neden çıldırıyor görün…

"Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonumuz ve Ümitköy Çankaya Evimizde Ankara'nın en büyük yardım merkezini kurduk.

Vatandaşlarımızdan gelen yardımlar çığ gibi büyüdü.

Spor salonumuzda kolilerden adım atacak yer kalmadı.

Personelimiz ve Çankayalı gönüllüler 24 saat çalıştı.

Devam etmekle birlikte şu ana kadar insani yardım malzemesi taşıyan;

-90 TIR,

-41 yük kamyonu,

-51 kamyonet,

-8 minibüs,

-1 cenaze aracı,

-1 otobüs olmak üzere toplam 190 aracımızı deprem bölgelerine gönderdik.

İnsani yardım malzemeleri deprem bölgelerinde AFAD'ın organizasyonunda depremden zarar gören insanlara dağıtıldı.

Adana'ya gönderdiğimiz cenaze aracımız Adıyaman, Şanlıurfa illerimize cenazeleri taşıdı.

Depremzedelere yardımlarımız:

Deprem illerinden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk.

22 Şubat 2023 tarihi itibarıyla başta Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ve Ümitköy Çankaya Evimizden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşımıza gıda, giyim, hijyen malzemesi yardımında bulunduk.

-Toplam 35 bin 290 depremzede ile kucaklaştık

Depremzedelere Ulaşım Yardımlarımız:

Deprem illerinden Kırıkkale'ye gelen 90 depremzede vatandaşımızı karşıladık. Belediyemize ait otobüslerimizle Kırıkkale-Ankara arasında seferler yaparak, vatandaşlarımızı Ankara'ya getirdik.

Arama Kurtarma Çalışmalarımız...

Sadece Ankara'da değil, depremin vurduğu bölgelerde de çalıştık.

Deprem bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 30 uzman belediye personelimizi Hatay'a gönderdik.

Ekiplerimiz AFAD'ın organizasyonunda enkazlardan canlı kurtarma faaliyetlerine bizzat iştirak etti.

Enkaz kaldırma çalışmalarımız...

2 iş makinası (Beko Loder-Traktör Kepçe), 4 kamyon, 2 kamyonet ve 18 belediye personelimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Ekiplerimiz, arama kurtarma, enkaz kaldırma, hafriyat ve mezar açma faaliyetlerine katıldı.

Kahramanmaraş'a yardımlarımız...

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'a 48 adet seyyar tuvalet, gıda ürünleri, değişik tipte sobalar, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, yeni iç giyim ürünleri taşıyan 5 TIR gönderdik. Ayrıca 1000 kişilik 3 öğün sıcak yemek vereceğimiz mutfağımızı da Kahramanmaraş'a kurduk."

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan bir kez değil tam iki kez cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken namusu ve şerefi üzerine "Tarafsızlık" yemini etti.

Haydi Erdoğan'ın siyasi rekabettekileri bir an olsun dikkate almayalım.

44 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın yaralandığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasına gelelim.

Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si fakiri, zengini, işçisi, memuru, emeklisi 84 milyon tek yürek oldu ama sen olamadın Erdoğan.

-Asrın felaketinde dahi tarafsız cumhurbaşkanı olamadın Erdoğan.

84 milyonu kucaklayamadın Erdoğan…

Yazık çok yazık…