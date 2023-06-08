-Cumhurbaşkanı adayı Hakan Fidan…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ziyareti sonrası Türkiye için sözünü aldığı 300 milyar dolar açıklaması yaparken dedi ki;

-"Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. 'Eğer siz demokratikleşirseniz, itibarlı ve liyakatli finans yönetimi atarsanız, yatırım fonları da istihdam yatırımı için de yabancı sermaye Türkiye'ye gelir.

Ancak yargının bağımsızlığı, adalet ve hukukun üstünlüğü de sağlanmalı ki Türkiye'de yatırım yapalım…"

Erdoğan düşündü taşındı bu 300 milyarı İngilizler bana vermediklerine göre kime verirler?

Bingo;

Hem Amerikalı hem İngiliz, üstüne üstlük hem de Türk hemen aklına geldi.

-Mehmet Şimşek...

Seçim öncesi görüştü ama kurnaz Şimşek, kimin kazanıp kazanmayacağı belli olmadığı için Erdoğan'a dedi ki;

-Önce Cumhurbaşkanı seçil sonra konuşuruz…

Kopyayı Kılıçdaroğlu'ndan alan, "Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" şöyle dedi:

-"Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz…"

Dolar fırlayıp giderken kayıp-kaçak damat Berat Albayrak, görevinden affedilen ve "sus" payı olarak milletvekili yapılan Nureddin Nebati'nin kulakları çınlarken, gözlerinin önünde dolarlar, Türk liraları uçuşuyordur.

Hayırla yad edilmeyecekleri kesin olan bu ikili aslına bakarsanız fazla günahkâr da değiller.

Çünkü başlarında ekonomist Erdoğan vardı.

Şimdi geleceğe bakalım…

Ekonomi kimlere emanet?

Birinci sırada;

-"Faiz sebep, enflasyon sonuç" adlı derin ekonomik sistemin mucidi Türk ekonomist Recep Tayyip Erdoğan…

İkinci sırada;

-Amerikalı, İngiliz ve Türk vatandaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…

Üçüncü sırada;

-Amerikalı ve Türk kadın finans uzmanı Profesör Dr. Hafize Gaye Erkan…

Bu üçlünün ilk hedefi;

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulduğu 300 milyar doların peşine düşmek…

Peki, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek için söylediği şu cümle ne olacak?

-"Hani bunlar dürüsttü ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu? Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar."

300 milyar doları bulsun da dolandırıcı olması fazla önemli değil demek ki…

Mehmet Şimşek açısından bakacak olursak, demek ki bu sözler ve suçlamalar bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış…

Neyse ekonomi işte bu üçlüye emanet.

Peki, Millî Savunma Bakanlığı kime emanet?

-Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e…

Hatırlarsanız,

-Ayasofya cami yapılınca, açılışında üniforması ile Erdoğan'ın arkasında saf tutup, kuvvet komutanları ile safları sıkıştırarak Cuma namazı kılmıştı…

Tam bir yıl önce, "Ya savaş hazırlığı; Ya siyasi emir eri" başlığı attığım yazımda Güler'in görev süresinin 5 yıl uzatılmasının nedenini sormuştum.

Gerek Hulusi Akar gerekse Yaşar Güler hakkımda şikayette bulununca bu vurgulamam üzerine hakkımda dava açıldı.

13 Haziran'da ilk duruşmam var.

Bu duruşmada beraat edebilmem için Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güçlü bir hukuki delil yardımı yaptı;

Yaşar Güler'i Millî Savunma Bakanı yaptı.

-Yaşar Güler siyasetin emir eri oldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da AKP milletvekili yaptı.

-Hulusi Akar siyasetin emir eri oldu.

Erdoğan'a bu atamalar için şükranlarımı sunuyorum ancak şu sorgulamayı yapmayı da görev biliyorum:

-Hani askerî vesayete karşıydınız?

-Hani siyasetin askeriye müdahalesine karşıydınız?

Yüksek Askerî Şûrayı, yüksek şûra yaparak askerin terfilerini iktidarın emrine alarak sizi alkışlayan üniformalı askerler yarattığınızı unutmadık.

Kara, Hava, Deniz komutanlıklarını Millî Savunma Bakanlığı'na bağlamanızı da unutmadık.

Dünyada ordusu olmayan tek Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye olduğunu da unutmadık.

Bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasete alet edilmesi değildir de nedir?

Gelelim Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'a…

Anladım ki hedefiniz Rusya modeli;

Devlet Bahçeli ile Erdoğan, Tek Adam Rejimi ile Türkiye'yi Rusya'ya benzetti.

O halde şimdi sıra, gelecek cumhurbaşkanını belirlemeye kaldı.

Rus istihbarat servisi KGB'nin Başkanı iken Vladimir Putin ne oldu?

-Rusya Devlet Başkanı…

O halde Erdoğan'ın hedefi ne?

-Cumhurbaşkanı adayı Hakan Fidan…

Aklıma takılan bir soruyu da yazıvereyim;

-Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koruma kalkanı altındaydı?

Sinan Ateş siyasi suikastı sonrası MHP milletvekilinin evinde sanıklardan birinin yakalanması nedeniyle demek ki;

-Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'yu azletti…

Kimler, kimlerle beraber?...