Datça'da Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli değil mi? Bir değil beş değil tam 40 tane kaçak villa yapılıyor

Karaincir Datça'nın nadide sahillerinden biri.

Daha yakın geçmişe kadar Datçalıların piknik yaptığı, denize girdiği bir cennet koydu.

Bugünlerde

Karaincir istila edilmiş durumda.

Kaçak binadan iğne atsanız yere düşmez.

Sıra sıra şezlonglardan sahilde yürüyemezsiniz.

Üstelik kamu arazileri bile kuşatılmış, kaçak işletmeler kurulmuş, Karaincir'e yazık olmuş.

Buna rağmen hala kaçak inşaatlar sürüyor.

Mahkeme tarafından imarı iptal edilmiş, mühür vurulmuş 3.derece sit alanı olan parselde 40 tane kaçak bina yapılıyor.

Bir değil, beş değil, tam 40 bina.

Yasa, hukuk hak getire.

Datça Belediyesi kendi mühürlediği inşaatı durduramıyor.

Oysa Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/103 Esas ve 2023/2882 numaralı kararıyla bu parselin imar planını iptal etti.

Bunun üzerine Datça Belediyesi Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi ve mühürledi.

Mahkeme kararı var, mühür var ama uygulayan yok.

Karaincir sakinleri Datça Belediyesi'ne büyük tepki göstererek şu açıklamayı yaptılar.

"Kamuoyuna,

Hukukun kuvvetinin olmadığı yerde kuvvetlinin hukuku geçerlidir.

Maalesef bugün Karaincir'de yaşanan tam da budur.

İmar planı mahkeme tarafından iptal edilmesine, belediyenin yapı tatil tutanağı düzenlenmesine rağmen 3. derece sit alanına tam 40 adet kaçak inşaat yapılıyor.

Bir değil, beş değil, tam 40 adet kaçak bina.

Ne acıdır ki, belediye bu hukuksuzluğu seyrediyor ve inşaatları durdurmuyor.

Çünkü bu hukuksuzluğun baş sorumlusu Datça Belediyesi'dir.

Datça Belediyesi geçen yıl yüzlerce itiraza rağmen söz konusu arsada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği yaparak yapılaşmanın önünü açtı.

Datça Belediyesi'nin bu kararını Muğla Büyükşehir Belediyesi yanlış buldu ve açılan davalara müdahil oldu.

Sonunda Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/103 Esas ve 2023/2882 numaralı kararı ile belediyenin yaptığı imar planını iptal etti.

Ancak Mahkemenin bu kararına rağmen 3.derece sit alanında 40 adet kaçak yapının inşaatı sürüyor.

Datça Belediyesi Yapı Tatil Tutanağı düzenlediği, kaçak mühürü vurduğu bu inşaatları durdurmuyor, aksine göz yumuyor.

Karaincir'de hukuk işlemiyor.

Neden?

Sosyal demokrat bir belediyenin, halkın çıkarı ile sermayenenin çıkarı çatıştığında halkının yanında saf tutmasını bekliyoruz.

Karaincir sakinleri olarak dertliyiz.

Sizlere oy veren halkınızın yanında durun ve bu hukuksuzluğa son verin.

Kuvvetlinin hukukunu değil, hukukun kuvvetini sağlayın.

Saygılarımızla tüm kamuoyuna duyururuz.

Karaincir Sakinleri"