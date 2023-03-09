9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür ediyorum' diyerek paylaştı: Millet İttifakı toplumsal barış projesidir

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür ediyorum' diyerek paylaştı: Millet İttifakı toplumsal barış projesidir

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 00:57
Takip Et

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür ediyorum' diyerek paylaştı: Millet İttifakı toplumsal barış projesidir

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür ediyorum' diyerek paylaştı: Millet İttifakı toplumsal barış projesidir
+
Aa
-

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından kendisine övgülerde bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin de yer aldığı videoda, "Siyaset yukarda parçalandığında siyaset yukarıda birbirine kinle, nefretle, öfkeyle konuştuğunda bu halka da sirayet ediyor." dedi.

Davutoğlu, 6 liderin oluşturduğu Altılı Masa için "Millet İttifakı siyasi koalisyon değil, bir toplumsal barış projesidir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

“Şimdi yeni bir siyasi kültür oluşuyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması bu siyasi kültürün bir yansıması, kendisine teşekkür ediyorum. Kendi adıma değil sadece bütün liderler ve bu siyasi kültürün halk nezdinde yerleşmesi açısından millet adına teşekkür ediyorum. Bu bence toplumsal barış projesi. Yani siyaset yukarda parçalandığında siyaset yukarıda birbirine kinle, nefretle, öfkeyle konuştuğunda bu halka da sirayet ediyor.

Siyaset yukarıda birbiriyle saygıyla, karşılıklı anlayışla konuştuğunda medeni insanlar olarak bir masa etrafında oturduğunda emin olun bu apartmandaki komşular arasında da yayılıyor bu kültür, iş dünyasına da yayılıyor, gençler arasında da yayılıyor. Bu siyasi bir koalisyon değil, bir toplumsal barış projesidir. Millete hizmet ve kritik dönemlerde millete umut vermek varsa, makamlara değil hedefinize odaklanırsınız.

Biz bir yıldır bu hedefe odaklandık. Şimdi bizim görevimiz bunu bir sonraki aşamaya taşımak ve bu sergilediğimiz tabloyu Türk siyasetine yeni bir dönemin başlangıcı olarak daimi kılmak.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından partisinin Meclis’teki ilk grup toplantısında Altılı Masa liderleri için övgülerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Davutoğlu için "Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
5
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
6
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
7
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Yunus polisi kaza yaptı
﻿Yunus polisi kaza yaptı
﻿Yunus polisi kaza yaptı
﻿A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan Lüksemburg zaferi
﻿A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan Lüksemburg zaferi
﻿A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan Lüksemburg zaferi
﻿Binaların yüzde 96'sına doğal gaz verildi
﻿Binaların yüzde 96'sına doğal gaz verildi
﻿Binaların yüzde 96'sına doğal gaz verildi
﻿Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü
﻿Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü
﻿Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.