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Suriye’de can kaybı 3 bin 162’ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:34
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Suriye’de deprem nedeniyle can kaybı 3 bin 162’ye yükseldi

Suriye’de can kaybı 3 bin 162’ye yükseldi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 162'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 235'e yükseldi.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye hükğmeti haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1262 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 285 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1900 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, tedavi için sağlık merkezlerine sevk ediliyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları da acil yardım çağrısında bulunuyor.

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