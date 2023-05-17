Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP’nin mağdur ettiği, tüm siyasi partilerin ise unuttuğu bedelli askerlik mağdurları seçimde kritik rol oynuyor.

AKP’nin bedelli askerlik yaşını bir gecede 22’ye düşürmesiyle kaçak durumuna düşen, bedelli fiyatının yüksekliği nedeniyle fırsattan yararlanamayan ve en önemlisi 1 aylık zorunlu hizmet nedeniyle işini bırakıp gidemediğini belirten mağdurlar kara kara düşünüyor.

1 AY EĞİTİM YERİNE AFAD EĞİTİMİ

Mağdurların sürekli dile getirdiği en önemli sorunların başında 1 ay zorunlu askerlik hizmeti geliyor. Mağdurlar, 105 bin TL ödedikten sonra askere alınmalarının devlete maliyetinin 1 milyar TL’den fazla olduğunu belirten mağdurlar, “Bedelli askerlikte kışla şartının devlete yükü 1 milyar TL’den fazla. Son yaşadığımız depremler de gösterdi ki afetlerle mücadelede afet eğitimi verilmesi ve bunun teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda AFAD tarafından verilen eğitimlerin kışla şartı yerine verilmesini talep ediyoruz. Hükümet neden devlete ekonomik olarak yük olan kışla şartında ısrar ediyor anlamış değiliz. Biz gençler olarak 28 gün kışla şartının mantıklı olduğunu düşünmüyoruz ve buna alternatif olarak AFAD eğitimi verilmesini ülkemiz ve halkımız adına daha hayırlı olduğunun altını çiziyoruz” diyor.

“DEVLETİ YÜKTEN KURTACAK BİZLER GÖRÜLMEZDEN GELİNİYORUZ”

Seçim sürecinde herkese vaatlerde bulunulduğunu belirten mağdurlar, “550 binden fazla bedelli askerlik mağdurunu tüm siyasi partiler unuttu. Meclis açıkken bir dönem AKP ve MHP’nin bu konuyu konuştuğu ve düzenleme yapılacağı ifade edildi. Seçim yaklaşırken en son Mehmet Ali Çelebi, bir öneri getirdi, 1 ay zorunlu hizmet yerine AFAD eğitimi verilsin diye, o da seçim nedeniyle meclisin kapanmasıyla unutuldu gitti. EYT’den asgari ücret zammına kadar pek çok mağduriyetle ilgili çalışma yapan iktidar partisi bizi unuttu, diğer taraftan muhalefetten de tek bir ses çıkmadı. Bizim istediğimiz şey devlete yük olacak bir konu da değil. Hatta devletin yükünü hafifletecek bir durum. İlk seçim sonuçları her şeyi ortaya koyuyor. Pek çoğumuz sandığa dahi gitmedi. Bakalım siyasi partiler akıl edip bizi hatırlayacak mı?” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik mağdurlarının istekleri:

Bedelli askerlikte;

Cezalar silinmeli

Fiyat düşürülmeli

Kışla şartı yerine AFAD eğitimi verilmeli.