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Taraftar grubu Adana Demirspor'a başkaldırdı

Adana Demirspor'un taraftar grubu 6. bölge, başkan Murat Sancak'ın "Gün siyaset yapma günü değil" açıklaması üzerine "Korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz" paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:16
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Adana Demirspor'da 6. bölge grubu: Korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz

Taraftar grubu Adana Demirspor'a başkaldırdı
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Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın "Gün siyaset yapma günü değil. Gün; birlik ve beraberlik içinde devam eden, dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe, şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmemizin günüdür." açıklaması üzerine Adana Demirspor'un taraftar grubunda "Korkmuyoruz" paylaşımı geldi.

Taraftar grubu 6. bölge paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği depremde
hükümet yetkilerinin aciz tutumu
doğal olarak tribünlerden tepki almıştır.
Bu tepkiye karşı harekete geçen hükümet ve ortakları
tehditle kulüplere ve kulüp yöneticilerine
açıklama yaptırıyor.
Bu açıklamalardan birini de Kulüpler Birliği yapmış ve
maalesef Adana Demirspor Kulübü de bu açıklamanın
altına imza atmıştır.
Biz halkın takımıyız ve
halkın yükselttiği tepkinin yanındayız.
Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı da
kulübümüzün bu açıklamanın altına imza atmasını da
kabul etmiyoruz.
Korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz!
ADANA DEMİRSPOR
6.BÖLGE

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Murat Sancak: İşin özüne bakmak lazım, Türkiye çok büyük bir felaketten çıktı. 11 ilde aynı anda arka arkaya iki tane deprem yaşadık. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Buradan Allah rahmet eylesin diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bazen böyle vahim olaylardan sonra toplum kenetlenebiliyor. Tam kenetlendiğimiz ortamda maalesef, en rahat bir şekilde karıştırılacak olan stadyumlar oluyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçında başladı. Ben de o maçtaydım. Tam kenetlenmişken birileri düğmeye bastı. Ben öyle görüyorum. Maraton sağ üstte yaklaşık 1000 kişiden oluşan bir taraftar grubu, tek bir ağızla, beste halinde gündeme getirip... İlk başta kimse anlayamadı zaten. Daha sonra başkanlarla birbirimize sorarak anladık. Daha sonra bütün stada yayıldı. Stadın içinde duyarlı vatandaşlarımız da vardı. Onlar alet olmadı. Ondan sonra Beşiktaş maçında, muhteşem bir olay gerçekleşti. Oyuncakların sahaya atılması, emin olun ben ağladım. Birçok insanın duygulandığına şahit oldum. Böyle olaylar varken, kalkıp bu şekilde davranmak bence doğru değil. Futbolun dini, ırkı, rengi olmaz.
Ama iyi niyetle yapılan bir şeye farkında olmadan maalesef alet de olabiliyor. Bunları spordan uzak tutmamız lazım. Herkesin kendi siyasi duruşu vardır, saygı duymakla beraber, seçime 2.5 ay kala böyle bir şeyin cereyan etmesi, sporu da dahil etmeleri çok anlamsız ve yersiz buluyorum. Planlı ve bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bütün herkesten rica ediyorum, herkesin siyasi görüşüne saygı duymakla beraber, seçime 2.5 ay var. Devletimizi şu anda ayakta tutmamız lazım. El birliğiyle destek olmamız lazım. Hala yaralarımızı saramadık, yaraları sarmak da kolay değil. Biraz zaman alacak. Onun için bu birlik beraberliğimizi bozmamamız lazım. Bütün herkesten rica ediyorum, duyarlı olalım. Herkesin oyu var, herkes oyunu özgür bir şekilde kullanabilir. Ama lütfen bu oyunlara alet olmayalım. Spor kulüplerine, stadyumlara, konserlere bu tür şeylere alet olmamak için elimizden geleni yapalım ve birbirimizi uyaralım.

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