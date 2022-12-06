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Portekiz İsviçre'ye fark attı

Dünya Kupası'nda Portekiz ile İsviçre mücadele etti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:54
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Dünya Kupası'nda Portekiz İsviçre'yi farklı yenerek çeyrek finale yükseldi

Portekiz İsviçre'ye fark attı
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Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İsviçre karşılaştı.

Ronaldo'nun 73.dakikada oyuna dahil olduğu maçta Portekiz, İsviçre'yi 5-1 yendi.

Portekiz'in golleri 17', 51' ve 67'de Gonçalo Ramos, 33'de Pepe, 55'te R. Guerreiro ve oyuna 87.dakikada dahil olan Rafael Leao'dan (90+2) geldi.

İsviçre'nin tek golü 58'de Manuel Akanji'den geldi.

Bu sonuçla Portekiz çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

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