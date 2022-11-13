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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 6'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 18:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 6'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 6'ya yükseldi
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Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hain saldırının akabinde olay yerine yetkili bilirimler sevk edilmiştir. Kalleş saldırının failleri ortaya çıkacak. Bize ulaşan son bilgilere göre; 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı''

“BURADA BİR TERÖR KOKUSU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanın terör bağlantısına ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."

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Millete güvenmeyip
13.11.2022 19:05
Yayın yasağı koymak korkaklık  
 
Teröristler mi yaptı kim yaptı Allah bilir
13.11.2022 19:03
Ülke zaten battı bu olaylar da tuzu biberi oluyor  
 
Misafir
13.11.2022 18:53
Soru şu bu patlamanın hedefi nedir ve en çok kime faydası var? Hükümet neden yayın yasağı koyuyor? Herşeye rağmen Türk milleti bu olayları aşarak en sağlıklı bir tercih yapacaktır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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