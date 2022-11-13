Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 6'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hain saldırının akabinde olay yerine yetkili bilirimler sevk edilmiştir. Kalleş saldırının failleri ortaya çıkacak. Bize ulaşan son bilgilere göre; 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı''

“BURADA BİR TERÖR KOKUSU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanın terör bağlantısına ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."