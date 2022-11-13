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İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:27
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama

İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtiliyor.

İlk belirlemelere göre 10'dan fazla yaralı var.

DHA Muhabiri Hasan Yıldırım olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:

Siviller bölgeden uzaklaştırılıyor. Büyük bir patlama sesi geldi. Olayın duyulması ile beraber itfaiye ve ambulanslar olay yerine sevkedildi. itfaiye telsizinden duyulduğuna göre çok sayıda yaralı var olay yerinde. Patlama binada mı sokakta mı henüz belli değil.

 

İstiklal Caddesi giriş çıkışa kapatıldı.

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CIAsal İslam
13.11.2022 17:28
“Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun kime yaradığına bakın. Bu olay kimin işine yarar? Bunu bilirseniz, bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz.” - Mahir Kaynak  
 
Abbas
13.11.2022 16:45
Umarım 2015 haziranından sonraki olayların tekrarı olmaz  
 
Erdem
13.11.2022 16:34
Ülkenin sınırlarını kevgire çevirenler, ülkeye vukuatlı yabancıların girişine izin verenler sorumludur  
 
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