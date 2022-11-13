İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtiliyor.

İlk belirlemelere göre 10'dan fazla yaralı var.

DHA Muhabiri Hasan Yıldırım olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:



Siviller bölgeden uzaklaştırılıyor. Büyük bir patlama sesi geldi. Olayın duyulması ile beraber itfaiye ve ambulanslar olay yerine sevkedildi. itfaiye telsizinden duyulduğuna göre çok sayıda yaralı var olay yerinde. Patlama binada mı sokakta mı henüz belli değil.

İstiklal Caddesi giriş çıkışa kapatıldı.