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RTÜK'ten İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı

RTÜK tarafından yapılan açıklamada İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:22
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RTÜK'ten İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı

RTÜK'ten İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı
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RTÜK İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak  yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uymaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede;

Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, 

Olayın aydınlatılması, şüphelilere yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. 

Tüm medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur."

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Hacıbillah Humeynibillah
13.11.2022 18:42
Sadece iktidarın havuz medyasına yasak değildir. Ceza yeseler bile itina ile silinir kamu yararı nedeniyle. Hele a kanala Allah bile ceza günah yazamaz o kadar.  
 
Gökhan 61
13.11.2022 18:42
RTÜK kim yayın yasağı getiriyor devleti ne hale getirdiler birilerinin işlerini yapamamasının üstünü örtmek için mi uğraşıyor  
 
Haber
13.11.2022 18:34
Yine en basit karar seçilmiş. Bu kararı verecek mercii bence mahkemeler olmalı. Anında sosyal medyayı kapatmak neyin kafasını yaşamaktır acaba olay engellenmişmi oldu acaba  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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