Gülben Ergen öldü diye paylaştı ailesi yalanladı. Enkaz altındaki Taha Duymaz öldü mü?

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz günlerdir Hatay'da enkaz altındaydı. Bugün Gülben Ergen, Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gülben Ergen sosyal medya hesabından Taha Duymaz’ın videosuyla birlikte “Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazdan bazı vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda 'ses geliyor' mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi. Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" ifadelerini kullandı

Bu paylaşımın üzerine Taha Duymaz’ın son durumu herkes tarafından merak edildi.

Bu duyurunun ardından aileden "Öyle bir haber bize gelmedi" mesajı geldi. Bunun üzerine Gülben Ergen yeni bir paylaşım daha yaptı.