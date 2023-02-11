Gülben Ergen'in öldü dediği Taha Duymaz'ın ablası açıklama yaptı

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Deprem bölgesine giderek depremzedelerin yanında olan şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından Taha Duymaz'ın videosunu yayınlayarak "Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni" dedi.

Twitter hesabından Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazdan bazı vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda 'ses geliyor' mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi. Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" ifadelerin kullandı.

TAHA DUYMAZ'IN ABLASI AÇIKLAMA YAPTI

Gülben Ergen'in paylaşımı sonrası sosyal medyada Taha Duymaz'ın ölüm haberi hızla yayıldı. Ünlü aşçı CZN Burak ise enkaz başında Taha Duymaz'ın ablasıyla video yayınlayarak iddiayı yalanladı. Duymaz ablası, yaptığı açıklamada: "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" dedi.