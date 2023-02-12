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Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım. Günlerdir enkaz altında. Bekleyiş sürüyor

7.7'lik depremde ailesi ile birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan gelecek güzel bir haber beklenirken ablası Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Abla Duymaz "Çaresizce izliyorum, tek duam kurtulmaları" dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:43
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Fenomen Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan yeni paylaşım:

Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım. Günlerdir enkaz altında. Bekleyiş sürüyor
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Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı. Günlerdir haber beklenen Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi.

 

"ÇARESİZCE İZLİYORUM"

Ailesinden gelecek güzel haberi bekleyen Abla Duymaz Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın fotoğrafını paylaşarak "Herkes çok merak ediyor biliyorum. Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara tek duam kurtulmaları oradan sosyal medyadan hiç bir şey görüldüğü gibi değil sadece dua"

 

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