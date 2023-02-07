Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü

‘Şehir Hastaneleri’ modeli kapsamında ilk olan ve 3 Şubat 2017 tarihinde hizmete giren Mersin Şehir

Hastanesi’nde ki deprem hasarı korku yarattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Mersin Şehir Hastanesi’nin aldığı hasar ile ikiye ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada hastanenin ikiye ayrıldığına dair görüntüler paylaşılırken Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise iddianın doğru olmadığını, dış kaplamadaki hasar oluştuğunu açıkladı.

Hastanenin dış kaplamaların bir iki tanesi düşmüş durumda olduğunu açıklayan yetkililer, hastanenin genel yapısında bir hasar olmadığını ve hizmetlerin aksatılmadan verildiğini bildirdi.

DURUMU İYİ OLANLAR TABURCU EDİLİYOR

Hastanedeki tahliyenin nedenine ilişkin de bilgi veren yetkililer, bunun nedeninin deprem bölgelerinden

getirilen yaralılar için yapıldığını açıkladı. Ayakta tedavi gören ve evde tedavisine devam edilebilecek yurttaşların kontrollü olarak taburcu edildiğini aktaran yetkililer, bu konuda titiz bir çalışma sergilendiğini ifade etti.