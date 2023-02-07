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Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü

Şehir Hastanesi’nin dış cephesindeki korkutan yarık görüntüsüne yetkililerden açıklama geldi: Ciddi bir hasar yok, dış cephe kaplaması düştü. Hizmete kesintisiz devam ediyoruz...

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:01
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Şehir hastanesinden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması

Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
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‘Şehir Hastaneleri’ modeli kapsamında ilk olan ve 3 Şubat 2017 tarihinde hizmete giren Mersin Şehir
Hastanesi’nde ki deprem hasarı korku yarattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Mersin Şehir Hastanesi’nin aldığı hasar ile ikiye ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada hastanenin ikiye ayrıldığına dair görüntüler paylaşılırken Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise iddianın doğru olmadığını, dış kaplamadaki hasar oluştuğunu açıkladı.

Hastanenin dış kaplamaların bir iki tanesi düşmüş durumda olduğunu açıklayan yetkililer, hastanenin genel yapısında bir hasar olmadığını ve hizmetlerin aksatılmadan verildiğini bildirdi.

DURUMU İYİ OLANLAR TABURCU EDİLİYOR

Hastanedeki tahliyenin nedenine ilişkin de bilgi veren yetkililer, bunun nedeninin deprem bölgelerinden
getirilen yaralılar için yapıldığını açıkladı. Ayakta tedavi gören ve evde tedavisine devam edilebilecek yurttaşların kontrollü olarak taburcu edildiğini aktaran yetkililer, bu konuda titiz bir çalışma sergilendiğini ifade etti.

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1000 ali
7.02.2023 15:48
Mersin'de deprem oldu da şehir Hastanesi'nde hasar oldu da haberimiz mi yok  
 
vatandaş
7.02.2023 15:38
Türkiyenin 2000 yılına kadar en yüksek gokdeleni mersindeydi. 52 katlı 176 metre yüksekliğinde. Neden? 1995 te Mersin e gittiğinde görmüştüm.  
 
Kel oğlan
7.02.2023 15:37
Depremden etkilenmeyen Mersin'de Hastanesi'nde hasar varsa, vay vay halimize. Kafamıza kaplama düşmesi depremden daha oldurucu  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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