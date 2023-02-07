Burası Hatay! Buraya kimse gelmedi: Gökhan Zan çığlıklarla canlı yayında isyan etti

Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı. Hatay'daki kahreden görüntüleri paylaşan Gökhan Zan yardım çığlıkları attı.

Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında enkazın altından seslerin geldiği duyuluyor. Zan "Sesimi duyan var mı?" diyerek çığlıklar atarak sesini enkaz altındakilere duyurmaya çalıştı.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'da yaptığı canlı yayında tüyleri diken diken etti.

"Allah'ını seven buraya gelsin artık. Yalvarıyorum size halk burada çabalıyor kimse yok. Hatay kaderine terk edilmesin Hatay'ın sesi duyulsun kimse gelmedi bu insanlar burada" diyen eski milli futbolcu Gökhan Zan "Burası Hatay, hiç kimse gelmedi! Sesimizi duyan yok, Hatay kaderine terk edilmiş. Halk burada kendi çabasıyla bir şey yapmaya çalışıyor, kimse yok..." diyerek yardım istedi.

Gökhan Zan enkaza seslenerek "Haydi kalkın kahve yapacağım size haydi" diyerek dostlarına seslenerek moral vermeye çalıştı.

"Kimse yok" diyen eski futbolcu "Hatay kaderine terk edilmiş, ne olur sesimizi duyuralım kisme yok" dedi.