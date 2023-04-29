Erdoğan'ın kazanması için Putin seçimleri provoke ediyor

Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı emekli büyükelçi Sönmez Köksal 13 Nisan'da Yetkin Report'ta bir makale yayımladı.

Başlığı bile başlı başına müthiş bir uyarı:

-"Rusya'nın ya da başka ülkelerin seçime müdahalesine dikkat…"

Hangi ülkede seçimler var? Türkiye'de.

Bu açıklama önemli mi? Evet.

-Türkiye'deki seçimlerin Putin tarafından provoke edilmesi açısından hayati öneme sahip.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun 1 Ocak 2023'te attığı şu tweete dikkat:

-"Ruslar 20 milyar $ borcumuzu erteleyerek, Akkuyu sermayesini önden ödeyerek, doğal gazı ucuz vererek seçimlerimizi etkiliyor, iç işlerimize müdahale ediyor.

Bunu yazıyoruz diye kendini milliyetçi-muhafazakâr zanneden bazıları kıyamet koparıyor.

Milletine düşman, emperyalizme dost!"

E. MİT Müsteşarı Köksal'ın açıklaması ile Kuşoğlu'nun, "Seçimlerimizi etkiliyor, iç işlerimize müdahale ediyor" cümlesi birleşti.

Özgür medya tek bir kelime yorum yaptı mı? Hayır…

O halde görev her zaman olduğu gibi bana düştü.

Sönmez Köksal'ın makalesini özetleyeyim:

-"Geçmişin propaganda savaşları şimdiyse uluslararası sınırları tanımayan, bunları delip geçen siber medya/dünya.

ABD'de Kasım'daki seçimlerde Trump'ın iktidara geleceği 2016 yılının 21 Mayıs günü Houston şehrinde, İslam Davası Merkezi önünde iki grup karşı karşıya geliyor.

Bir tarafta göçmen ve Müslüman karşıtı 250.000 takipçisi olan "Teksas'ın Kalbi" hareketi.

Karşılarında 320.000 takipçisi olan "Nefret etme" ve "Dünyada barış" tabelaları taşıyıp "Müslümanım ve gururluyum" sloganı atan "Amerika Birleşik Müslümanları" hareketi mensupları.

Bilmedikleriyse, kutuplaşma üzerine kurulu her iki hareketin de arkasında merkezi Rusya'nın "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı bir kuruluşun bulunduğu.

IRA aslında 2011'de Putin'in tekrar seçilmesini protesto eden sosyal hesapları susturmak için Prigojin'in finanse ettiği 400 işçinin çalıştığı bir "trol fabrikası"

IRA, diğer hedef ülkelerde de etkinlik sağlamaya çalışan bir politika aracına dönüştürüldü.

Hillary Clinton'u Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube mecralarında hedef haline getirip çeşitli tekniklerle yıpratarak seçimlere müdahale ettiği ve Trump'ın seçimini sağladığı ortaya çıktı.

Facebook'a göre IRA, 126 milyon Amerikalıya erişen 80.000 mesaj atmış. Twitter'a gelince, 1 Eylül-15 Kasım 2016 arası Rusya'nın kontrolündeki 36.000 otomatik hesap 288 milyon kez RT edilen 1,4 milyon mesaj atmış.

Bu masum kamuflaj altında saklanan Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakını, IRA'nın kurucu sahibi ve finansörü, istihbarat dünyasının hiç de yabancı olmadığı bir kişi:

-Yevgeni Prigojin.

Rusya'nın gayriresmî gücü.

Wagner paralı asker ordusunun patronu."

Bu bilgileri açıklayan emekli MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın Türkiye'deki seçimlerle ilgili "14 Mayıs seçimleri ve oyuna gelmemek" başlıklı müthiş uyarısı da şöyle:

-"Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinin de bazı dış müdahalelerin hedefi olabileceğini gösteriyor. İster Rusya'nın ister bir başka ülkenin olsun bu ihtimalin sürekli olarak gündemimizde tutulması yararlı olur.

Konuyu daha da önemli kılan unsur son dönemlerde dış politikanın adeta iç politikanın ana unsuru haline dönüşmüş olması.

Bu durum seçimleri biz yurttaşlar yanında dış ülkeler için de son derecede önemli kılıyor.

'Eski Türkiye' diye anılan dönemlerde yapılan seçimlerde Türk seçmeni sadece kendi refah arayışına, demokrasi anlayışına göre ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda kaderini serbestçe belirlerdi.

Yaşadığımız 'Yeni Türkiye'de' hukuki çerçeve ve uygulamalar artık aynı değil. Ayrıca uluslararası koşullar da çok değişti."

Değerli okurlarım,

Erdoğan ne yapacağını şaşırdı.

"Denize düşen yılana sarılır misali" Anayasayı YSK'ya çiğnetiyor 3. kez aday oluyor ve seçilebilmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'den siyasi ve ekonomik destek alıyor.

Elbette Erdoğan seçilince Putin bu desteğinin karşılığını isteyecek ve alacaktır.

-14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin beka sorunu haline gelmiştir.

Millet İttifakı'nın liderlerinin dikkatine bu gelişmeleri sunuyorum.

Seçmenlerimizi de şu tehlikeye karşı uyarıyorum.

-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı Erdoğan tarafından Rusya'ya ipotek edilmek mi istenmektedir?

Lütfen uyanın…