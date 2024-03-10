Fatih Terim kendini avuttu

Normal sezonu sona eren Yunanistan Süper Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor.

Bugün saat 21.30’da Olympiakos-Panathinaikos derbisi ile başlayacak play-off turu öncesi yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fatih Terim umutlu konuştu.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

“DAHA İYİ BİR OYUN SERGİLİYORLAR”

"Olympiakos çok öenmli bir rakibimiz ve taraftarlarıyla genellikle daha iyi bir oyun sergiliyorlar. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Bu da onları daha iyi futbol oynayan bir takım haline getirdi."

“UMARIM KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ”

"Olympiakos-Panathinaikos maçı sadece Yunanistan'da değil, dünya çapında bir öneme sahip. Birçok kişi takip ediyor ve sonucunu merak ediyor. Pazar günü umarım sahada en iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz."

“İNANIYORUZ”

"Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz."

“HİÇBİR ŞEYİ KAYBETMEDİK”

"Hem ligde hem de kupada yer almamız önemli. Son dönemde biraz üstünlüğü kaybetmiş olabiliriz ama henüz hiçbir şeyi kaybetmedik. İstediğimizi alabiliriz."