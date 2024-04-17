Konyaspor imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor imzayı attırdı
Sokol Cikalleshi Konyaspor ile sözleşme uzattı

Recep Çınar- YENİÇAĞ

Lige tutunmak için olanca gücüyle mücadele eden Konyaspor, 33 yaşındaki golcü oyuncusu Sokol’la 2025 yılına kadar sözleşme uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı solbek Guilherme Sitya’nın da sözleşmesi bir yıl uzatan yeşil-beyazlı kulüp, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi için flaş bir karar aldı.

Arnavut futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldığı ve maaşında da iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

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Konyaspor tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olan 33 yaşındaki Sokol Cikalleshi, Konyaspor ile bu sezon 28 maça çıktı ve yeşil-beyazlı ekibe 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

KAZANDIĞI MAÇLARDA GOL YEMEDİ

Süper Lig’de bu sezon şu ana kadar 8 galibiyet alan Konyaspor, ilginç bir istatistik yakaladı. Yeşil-beyazlı ekip, kazandığı bu maçların hiçbirinde gol yemedi. Süper Lig’in bitimine 6 hafta kala topladığı 36 puan ile 15. sırada yer alan Konyaspor, ligde kalma yolunda kritik maçlara çıkacak.

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Yeşil beyazlı ekip, son olarak deplasmanda 32. hafta maçında konuk olduğu Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek üç maç aradan sonra galibiyetle tanışırken ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Teknik direktör Fahrudin Omerovic’in öğrencileri, bu sonuçla bu sezon ki sekizinci galibiyetine imza atarken galip geldiği tüm maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım bu alanda Süper Lig'in ilk sırasında yer aldı.

Yeşil-beyazlılar, söz konusu süreçte; Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 1-0’lık skorlarla kazanırken, Gaziantep FK, Hatayspor, Pendikspor ve her iki Kasımpaşa maçlarını 2-0’lık skorlarla kazanarak taraftarlarını sevindirdi.

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