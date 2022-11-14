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Halk düşmanı terörist katilin kaçarken üstünde giydiği elbiseler yakalandığı evdeydi

İstiklal Caddesi saldırısının faili olduğu tespit edilen teröristin saldırıyı yaptığı esnada giydiği kıyafetler yakalandığı evde bulundu. Görüntülerde teröristin saldırı esnasında giydiği askeri kamuflaj pantolon göze çarpıyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:42
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Halk düşmanı terörist katilin kaçarken üstünde giydiği elbiseler yakalandığı evdeydi

Halk düşmanı terörist katilin kaçarken üstünde giydiği elbiseler yakalandığı evdeydi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Zanlının saldırı esnasında giydiği askeri kamuflaj pantolon ve diğer kıyafetler evde bulundu.

İşte o görüntüler...






 

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Abbas
14.11.2022 12:25
İnşallah 2015 te 2 polisin katli ile başlayan olaylar tekrar etmez  
 
Teröre lanet olsun..
14.11.2022 12:23
Alçak terörist bot giymiş Ayakkabı nosu büyük  
 
Ülkü turan
14.11.2022 12:01
Selahattin de çıkardınız sıra apo da artık ..Cumhur ittifakta na bakın.apo Selahattin Pervin akp MHP perincik.birde Suriye ve afganlar var ittifakta  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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