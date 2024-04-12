Fenerbahçe'ye önerilen yıldız futbolcu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'ye önerilen yıldız futbolcu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin sürpriz bir transfer hamlesinin peşinde olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin bu noktada Portekiz'de Moreirense forması giyen Gonçalo Franco için temaslara başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu radarına aldı. O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da radarında olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısnı çalacak. Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

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2 MİLYON EURO MAAŞ: BAŞTAN ÇIKARICI
Feerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro maaş düşündüğü ve bunun da Franco için baştan çıkarıcı olduğu kaydedildi. Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan Franco, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, bu performansıyla Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti.

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BENFICA, NEVES'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR
Bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi. Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.

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