Yağmacılar deprem bölgesinde TELE 1 ekibinin kamerasını çaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık iki büyük deprem sonrasında yaşananları aktarmak için Hatay bölgesine giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve TELE1 kameramanı Umutcan Yitük yağmacıların hedefi oldu.

Deprem bölgesindeki yağmacılar Umutcan Yitük’ün kamerasını ve yüklü miktarda parasını çaldı. Yaşananları Hazal Güven TELE1 ekranlarında anlattı ve bölgede büyük bir asayiş sorunu olduğunu, vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş binalarının önünden, değerli eşyalarının çalınmaması adına ayrılamadığını söyledi.