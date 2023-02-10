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Yağmacılar deprem bölgesinde TELE 1 ekibinin kamerasını çaldı

Yağmacılar televizyoncuları hedef aldı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında bölgeye giden TELE1 ekibinin kamerası yağmacılar tarafından çalındı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:22
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Haberciler yağmacıların hedefi oldu. Tele 1 ekibinin kamerası çalındı

Yağmacılar deprem bölgesinde TELE 1 ekibinin kamerasını çaldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık iki büyük deprem sonrasında yaşananları aktarmak için Hatay bölgesine giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve TELE1 kameramanı Umutcan Yitük yağmacıların hedefi oldu.

Deprem bölgesindeki yağmacılar Umutcan Yitük’ün kamerasını ve yüklü miktarda parasını çaldı. Yaşananları Hazal Güven TELE1 ekranlarında anlattı ve bölgede büyük bir asayiş sorunu olduğunu, vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş binalarının önünden, değerli eşyalarının çalınmaması adına ayrılamadığını söyledi.

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Bir vatandaş
10.02.2023 15:49
Hırsız suriyeli ve afganları ülkelerine yollasınlar suç oranı yarı yarıya düşer  
 
misafir
10.02.2023 15:34
malum şahırlar tele1 yayın yapmasın diye çalmıştır  
 
zafer partisi
10.02.2023 15:17
istilacı suriyeli ve afganlar derhal sınır dışı edilmeli  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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