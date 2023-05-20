Galatasaray 5 yıldız, Icardi 10 numara. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maçı yazdı...

Galatasaray 5 yıldız, Icardi 10 numara. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Ok yaydan çıktı mı, geri dönüşü yoktur.
Galatasaray haftalardır yaydan çıkmış ok gibi şampiyonluğa gidiyor.
Durdurabilene aşk olsun.
Önünde tek bir rakip kaldı.
Ankaragücü'nü de yenerse hedefi 12'den vuracak ve Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu akşamki Sivasspor maçında da ok gibiydiler.
Tempolu başladılar. Özellikle soldan geliştirdikleri ataklarla rakip kaleyi ablukaya aldılar.
Torreira'nın rakibe kene gibi yapışan presi ve kaptığı toplarla tehlikeli oldular.
Ama aynı zamanda temkinliydiler.
Bilge sözüdür.
"En çok ileriye giden ok, en fazla geriye çekilmiş yaydan çıkar."
Galatasaray oyunu geriden kurup, savunmayı sürprizlere kapattı ve risk almadan rakibi hataya zorladı.
Bu taktiksel anlayışla da sahanın her alanında üstünlük kurdu.
Ok'un hedefe ulaşması için düz ve kusursuz olması gerekir.
Galatasaray'da düz ve kusuzsuz oynayan o isim İcardi'ydi.
Son haftaların formda yıldızı durdurulamıyor.
Gelene gidene golünü atıyor.
İster ayakla, ister kafayla.
Rakipsen eğer kaçamazsın; seç, beğen, al.
Bu akşam yine klasını konuşturarak birbirinden şık 2 golle 3 puanlı kasanın kilidini açtı.
Özellikle 2'nci golünde kafayla Ali Şaşal'ın kapattığı köşeden ağları görmesi, adeta imkansızın başarılmasıydı.
Arjantinli böylece bu sezon gol sayısını 20'e çıkararak, Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi oldu.
Sonuçta Galatasaray sahada ne yaptığını bilen, 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı.
Bu üstün futbolun çok gollük pozisyon üretememesinin nedeni, riskten uzak durmasıydı.
Doğruydu.
Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Sen zafere inanırsan, zafer de sana inanır" der.
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular, yönetim ve tribünler zafere inanmış durumda.
Baksanıza, şampiyonluk için gün sayıyorlar.
Ve o gün artık çok yakın.

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