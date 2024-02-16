Galatasaray'dan flaş Arda Turan hamlesi. Hayalleri gerçek oldu

Galatasaray bu sezon 1. Lig ekibi Eyüpspor’da harikalar yaratan Arda Turan’ı kulüp üyesi yaptı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Arda Turan mazbatasını başkan Dursun Özbek’ten aldı.

Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan genç teknik direktör yaptığı paylaşımda, "Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum Bu gurur bana bir ömür boyu yeter" dedi.