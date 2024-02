Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı ve Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertlilerde bu puan kaybının faturası kesildi. Teknik direktör İsmail Kartal, milli futbolcu Cengiz Ünder için kararını verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ GERİ DÖNÜYOR!

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında kadroda büyük bir değişiklik yapmak isteyen İsmail Kartal, Cengiz Ünder için kararını verdi. Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve devre arasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Cengiz Ünder, ilk 11'deki yerini kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i yedeğe çekerek ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendirecek.

Öte yandan Kartal'ın orta saha hattında da büyük bir rotasyon yapması bekleniyor.

REKOR BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Cengiz Ünder, Süper Lig'de 17 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asist yaptı.

Yaşadığı sakatlıklardan da dolayı Cengiz Ünder'in sezon başında 20 milyon Euro olan piyasa değeri, 16 milyon Euro'ya kadar düştü.