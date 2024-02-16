Fenerbahçe Beşiktaş'a tarihi fark attı. Finale yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş'a tarihi fark attı. Finale yükseldi
ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, ING Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, derbide Beşiktaş'ı 99-68 yendi ve adını finale çıkma başarısı gösterdi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Fenerbahçe Beko, bu galibiyet sonrası finalde Pınar Karşıyaka'yı deviren Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Karşılaşma, 18 Şubat Pazar saat 15.30'da Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.

İşte mücadelenin sayıları;

1. PERİYOT: 32-8 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: 61-28 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: 79-46 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: 99-68 Fenerbahçe Beko

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