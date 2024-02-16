Rasim Ozan Kütahyalı 'ecelinden önce gittiler' diyerek Erden Timur'a yaptığı uyarıyı anlattı

Galatasaray’ın 3-2’lik Sparta Prag galibiyetinden sonra konuşan Rasim Ozan Kütahyalı Erden Timur’la yaptıkları konuşmayı açıkladı.

"KENDİSİNİ UYARDIM"

Erden Timur’a Galatasaray’ın iç siyasetine bulaşmaması gerektiğini söylediğini anlatan Rasim Ozan, "En son Erden Timur'la konuştuğumda kendisini uyardım Galatasaray iç siyasetine bulaşmamasını, sadece işine odaklanması gerektiğini söyledim aksi halde seni kanser ederler dedim Ailesinde hasta bir birey var çok bilgi vermek istemiyorum Buna rağmen tüm vaktini Galatasaray'a harcıyor" dedi.

"ECELİNDEN ÖNCE GİTTİLER"

Eski başkanların ecelinden önce gittiğini söyleyen Kütahyalı, "Galatasaray'da eski başkanlar Özhan Canaydın ve Mustafa Cengiz, ecelinden önce gittiler Yıprata yıprata iki başkanı da hasta ettiler" ifadelerini kullandı.