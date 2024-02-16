Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber. Yerine başka yıldız aranıyor

Fenerbahçe'nin La Liga ekibi Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladığı Çağlar Söyüncü için İspanyollardan kahreden bir haber geldi.

Satın alma opsiyonu olmaksızın Fenerbahçe'ye kiralanan Çağlar Söyüncü için İspanyol cephesi son kararını verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak Atletico kadrosunda düşünülen milli oyuncu sezon sonunda İspanyol devine geri dönecek ve ayrılışına izin verilmeyecek

FENERBAHÇE'NİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Atletico cephesinden gelen bu haber sonrası neye uğradığını şaşıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için yeni bir stoper arayışına girişti.