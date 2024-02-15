Galatasaray'ı Nelsson batırdı Icardi çıkardı. Sedat Kaya yazdı

Ne zor bir maç oldu.

Galatasaray sendeledi, düştü ama son anda kazanmayı başardı.

Özetlersek Nelsson batırdı, İcardi kurtardı.

Ekibimiz tutuk başladı maça.

Sparta Prag'ın beklenmedik şekilde sıkı presi ve ilerde basması Sarı Kırmızılılara kısa bir panik yaşattı.

İlk çeyrekte golü düşünen, atak geliştiren Prag'dı. Bu bölümde Çek ekibinin 3 şutu varken Galatasaray rakip kaleye gitmekte bile zorlandı.

İlk çeyrekten itibaren oyunun hakimiyeti Galatasaray'a geçti.

Özellikle kanatları iyi kullanan ekibimiz, rakip kaleye indikçe tehlikeli olmaya başladı.

Burada İcardi'ye bir paragraf açmak gerekiyor.

Arjantinli skorer yeteneklerinden çok pas becerisiyle önplana çıktı.

Okan Buruk'un onu cezalanının 5-6 metre geride oynatmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu herkese gösterdi.

Bir maestro gibi adeta çok sesli bir orkestrayı yöneten isimdi.

Atakları organize eden, kanatları pozisyona sokan adamdı.

İcardi 17.dakikada Barış Alper'e öyle muhteşem bir pas verdi ki, bir anda cezaalanına giren Barış'ın ayağı kaymasa gol içten bile değildi.

Aynı İcardi, bir dakika sonra bu kez sol kanatta Kerem Demirbay'ı kaçırdı, Kerem kalecinin kapattığı köşeden golü attı.

Bu o dakikaya kadar Galatasaray'ın attığı ilk şuttu ve golle sonuçlandı.

İlk yarıda Galatasaray'ın girdiği her pozisyonda İcardi'nin pasları vardı.

İkinci yarı Sparta Prag'ın şok golüyle başladı.

Barış Alper'in sol kanatta yaptığı faul sonucu, frikikten gelen topu Preciado çaprazdan ve yerden sert bir şutla eşitliği sağladı.

Bu gol soğuk havada soğuk duş gibiydi.

Ama Galatasaray ismi buza yazılmadı ki, şok bir golün sıcaklığında eriyip gitsin.

54.dakikada İcardi'nin şutu direkten dönmese şok çabuk atlatılacaktı.

Ama direğe takılan İcardi 6 dakika sonra Mertens'e attırdı: 2-1

Herşey yolunda giderken Nelsson gereksiz bir faulle kırmızı kart görmez mi?

Bir Avrupa maçında yapılacak iş mi bu?

Son haftaların başarılı isminin bu büyük hatası Galatasaray'ı son 30 dakikada 10 kişi oynamak zorunda bıraktı.

Bu Rams Park'ta ikinci şoktu.

Nu şoktan çıkmak kolay değildi.

Nitekim bu ikinci şok Sparta Prag'ın beraberlik golünü getirdi. 65'te Kuchta skoru 2-2 yaptı.

Önce kırmızı kart, sonra gol.

Gel de çık işin işinden.

Neyse ki 80'de Barış Alper'e faul yapan Rynes 2.sarı karttan oyundışı kalınca skor gibi futbolcu sayıları da eşitlendi.

Okan Buruk skoru lehine çevirmek için Zaha, Tete, Vinicius gibi gol ayaklarını oyuna sürdü.

Tüm gücüyle rakip kaleye yüklendi Sarı Kırmızılar.

Artık rus ruletine döndü maç.

Galatasaray ya atacaktı, ya Sparta Prag'ın kontra ataklarından gol yiyecekti.

İşte bu ortamda İcardi bu kez golcü kimliğini çıkardı ortaya.

Uzatmada attığı golle takımını kaostan çıkardı.

3-2'lik galibiyet haftaya Prag'da yeter mi?

Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa yeter de artar bile.