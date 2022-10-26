Bahçeli'nin hedef aldığı Mahir Ünal görevinden ayrılacak mı

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nda derin çatlağa neden olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Ünal’ı grup başkanvekilliği görevinden alıp almayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından Ünal sessizliğini koruyor. Akşam saatlerinde parti sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı konuşmada, cumhuriyet rejimini harf devrimi üzerinden eleştirmişti.

Ünal, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” görüşünü savunmuştu.

BAHÇELİ'DEN SERT ELEŞTİRİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında, isim vermeden Ünal’ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Ünal’ın tutumunu “Özgüven eksikliği” olarak yorumladı. Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir" dedi.

Bahçeli "Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir.” diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ISRARI ÖNEMLİ OLACAK

Bahçeli’nin Ünal ile ilgili sert sözleri, siyasi kulisleri de hareketlendirdi. AKP’den bu konuda resmi bir açıklama gelmezken Ünal’ın görevden alınıp alınmayacağı tartışmalarını da başlattı.

AKP kulislerinde, geçmişte de Bahçeli’nin bazı parti yöneticilerini hedef aldığı, ancak bunun görevden alma sonucunu doğurmadığı yorumları yapılırken, Bahçeli’nin “ne kadar ısrarlı olacağı”nın Ünal açısından belirleyici olacağı yorumu yapılıyor.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mahir Ünal, partinin en önemli isimleri arasında yer alıyor ve Erdoğan’a da yakınlığı ile biliniyor.