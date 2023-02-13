Hatay'daki son durumu Gökhan Zan açıkladı: Burası Suriye sınırı diyerek tehlikeyi anlattı

Depremde birçok binanın yıkıldığı ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği Hatay'da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan, FOX TV'ye bağlanan şehirdeki son durumu aktardı.

BU CESETLER NASIL ÇIKACAK

Enkazların altında birçok insanın cesetlerinin olduğunu söyleyen Gökhan Zan "Cesetlerimizi nasıl tanıyacağız? Cesetlerimiz tanınmaz hale geldi, şişti! Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Dün bir tane kepçe kalmamış, hepsi gitmiş. Bize ilk gün lazımdınız. 8. günde kimse yok. Hepiniz çalışıyor musunuz şimdi, vicdanınız rahat mı? Herkesi kullanın, koordineyi iyi yapın. Madencileri, askerleri kullanın. Bu insanlar kan ağlıyor. Ses gelen yerler var, düne kadar... 'Biz bir şey yapamayız' deyip gittiler. Bu şehre nasıl girilecek? Bu cesetler nasıl çıkarılacak? Kim yardım edecek? Çalışmıyorlar demiyorum ama yetersiz. Koordinasyon sıfır. Binlerce enkaz hala duruyor. Cesetlerimizi vermeden, kimse oraya kepçe vurmasın. Örf ve adetlerimize göre insanlarımızı defnetmek istiyoruz, bari bunu yapsınlar." dedi.

BURASI SURİYE SINIRI

Bölgedeki ihtiyaçlardan bahseden Gökhan Zan "Milletin sesi olmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanlığı'na eksik bilgiler veriliyor olabilir. Çalışmadıklarını söylemiyorum ama sahada yaşananları söylüyorum. Yağma olaylarına karşı aldığım notlar var. Güvenlik güçlerince, geceleri kullanılmak üzere elektrik yok! Burası Suriye sınırı! Gece görüş ve termal kameralara sahip araçların ve sistemlerin bölgeye yönlendirilmesi lazım. Güvenlik güçleri için ek destek lazım. İş makinelerinin enkaz alanına görevlendirilmesi lazım. Sağlık sorunu için mobil eczaneler lazım. Bu büyük sorun olacak. Isıtıcı gerekiyor, elektrik yok ve insanlar ısınamıyor. Çadır ve konteynır gerekiyor. Halkın endişesi var. İnsanlar korkudan şehri terk ediyor. İnsanlar gitmeden hasar tespit yapılmalı ve barınma ihtiyaçları karşılanmalı. Lütfen Hatay kendi kaderine terkedilmesin." ifadelerini kullandı.

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