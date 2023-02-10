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İmamoğlu'na hakaretler savurmuştu... O görüntülerin öncesi ortaya çıktı: AKP’li eski milletvekili depremzedeyi de hedef almış

AKP’li eski milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İngiliz uşağı defol!” dediği anların öncesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 02:31
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O görüntülerin öncesi ortaya çıktı: AKP’li eski milletvekili depremzedeyi de hedef almış

İmamoğlu'na hakaretler savurmuştu... O görüntülerin öncesi ortaya çıktı: AKP’li eski milletvekili depremzedeyi de hedef almış
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AKP’li eski milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun, depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kahramanmaraş'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenerek "Ne geziyorsun Türkiye'yi sen İstanbul'una bak. İngiliz uşağı defol!" dediği görüntülerin öncesi ortaya çıktı.

Reyhanlıoğlu'nun, İmamoğlu'nun konuştuğu bir depremzedeye "Sen buralı mısın? Şov yapmayalım. Buraya şova gelmeyin" deyip adresini sorduğu görüldü.

Depremzede ise Reyhanlıoğlu'na, "Buralıyım. Burada oturuyorum. Şov yapmıyorum. Eşim şu anda enkaz altında. Şov yapan sensin!" demesi üzerine "Şov yapmayın" yanıtını verdi.

Reyhanlıoğlu'nun kendisine yönelik olarak, "Şov yapmayın, niye geldin?" demeye devam etmesi üzerine İmamoğlu, "O normal değil, normal değil, bırakın" dediği görüldü.

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SÜLEYMAN
10.02.2023 03:36
bu kadın müsveddelerine göre aslında deprem bile olmamıştır. hatta tek parti döneminin eserdiri. keşke kadın sen kalsaydın o enkazların altında..yaşaman bile ülkeye zarar.  
 
Selim G
10.02.2023 02:49
Bu kadın müsfettesi Müslümanım diyor değil mi? Ahhh Dinim, kimler benim adıma konuşuyor? Yazık!!!  
 
Yarın
10.02.2023 02:39
kadın çıldırmış.niye ki...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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