İmamoğlu'na hakaretler savurmuştu... O görüntülerin öncesi ortaya çıktı: AKP’li eski milletvekili depremzedeyi de hedef almış

AKP’li eski milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun, depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kahramanmaraş'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenerek "Ne geziyorsun Türkiye'yi sen İstanbul'una bak. İngiliz uşağı defol!" dediği görüntülerin öncesi ortaya çıktı.

Reyhanlıoğlu'nun, İmamoğlu'nun konuştuğu bir depremzedeye "Sen buralı mısın? Şov yapmayalım. Buraya şova gelmeyin" deyip adresini sorduğu görüldü.

Depremzede ise Reyhanlıoğlu'na, "Buralıyım. Burada oturuyorum. Şov yapmıyorum. Eşim şu anda enkaz altında. Şov yapan sensin!" demesi üzerine "Şov yapmayın" yanıtını verdi.

Reyhanlıoğlu'nun kendisine yönelik olarak, "Şov yapmayın, niye geldin?" demeye devam etmesi üzerine İmamoğlu, "O normal değil, normal değil, bırakın" dediği görüldü.