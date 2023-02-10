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Cenazesini taşıyacak araç bile bulamadı. Deprem bölgesinde yürek yakan kare

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7' ve 7.6'lık depremlerin ardından kameralara yansıyan bir fotoğraf Türkiye'yi yasa boğdu. Hatay plakalı bir motosiklette depremde kaybettiği yakının kefene sarılmış cenazesini taşıyan depremzede yürekleri sızlattı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 04:54
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Deprem bölgesinde yürek yakan kare. Cenazesini taşıyacak araç bile bulamadı

Cenazesini taşıyacak araç bile bulamadı. Deprem bölgesinde yürek yakan kare
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından OHAL ilan kentlerde, arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kalması tepki çekiyor. Binlerce kişi enkaz altında.

Açıklanan son resmi verilere göre depremde can kaybı 17 bini aştı.

Kameralara yansıyan bir fotoğraf ise çaresizliği gözler önüne serdi.

Hatay plakalı bir motosiklette depremde kaybettiği yakının kefene sarılmış cenazesini taşıyan depremzede, yürekleri kanattı.

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