Hak, hukuk, adalet ve kapkara siyaset

İlk mesajım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na:

Eşit şartlarda olmayan bir seçim yarışında karşınızda şunlar vardı;

-Anayasayı çiğneyerek, 3. kez aday olmak için başvuran Recep Tayyip Erdoğan,

-Anayasa'yı çiğneyerek, 2 kez cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen 3. kez aday olması için başvurusunu kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 yargıcı,

-Milletvekili seçilmelerine rağmen yemin töreni yaparak görevlerinden ayrılmamalarını sağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 yargıcı,

-Devletin tüm imkanlarını kazanmak için seferber eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

-Devletin tüm imkanlarını kazanmak için seferber olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 15 bakan,

-Devletin değil AKP'nin valisi, jandarması ve emniyet müdürleri,

-TRT televizyonları başta Türk medyasının yüzde 95'ini yandaş yaparak ortak yayınlarla iktidarın yalan ve iftira kumpasları,

-Muhalefete muhalefet yapan kripto saray yandaşı partiler ve liderleri,

-Dostlarım dediğiniz partilerde sizin Cumhurbaşkanı adaylığınıza tepki gösteren siyasetçiler ki iki örnek yazımın sonunda…

Kemal Kılıçdaroğlu;

Siz ve dostlarınız tüm yazılarımda yer vermeme rağmen, tüm basın toplantılarınızda soru sorarak gündeme getirmeme rağmen anayasanın 101. Maddesine sahip çıkarak 5 yıl boyunca şu söylemi gündeme ısrarla getirmediniz;

-3. kez aday olmazsın Recep Tayyip Erdoğan…

İki gerekçe öne sürdünüz;

-Birincisi; Erdoğan mağduriyetten beslenen bir siyasetçi, mağdur etmeyelim,

-İkincisi; Yüksek Seçim Kurulu zaten kabul eder…

Hayır eğer, mühürsüz oyları kabul edip tek adam rejimine neden olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini iptal eden YSK üyeleri hakkında dava açıp onları afişe etseydiniz,

2018-2023 arası "Erdoğan aday" diye yapılan anketlerdeki algı yaratmaya karşı çıksaydınız,

Erdoğan YSK'ya başvurunca kapısının önüne günlerce yüzbinleri yığıp tepki gösterseydiniz, 11 yargıç anayasayı çiğneyemezdi…

Erdoğan kazandı ama;

-Kemal Kılıçdaroğlu mağdur oldu,

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk devleti vasfını kaybetti…

-YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu sizler bir yıl boyunca toplantılar yaparak;

-Güçlendirilmiş parlamenter rejim anayasa değişikliği için,

-2.450 maddelik hükümet icraat programı için,

-Milletin açlık ve yoksulluktan kurtulması için,

-Ülkemizde tam demokrasi sağlayarak Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için,

-Cumhurbaşkanı adayınızı belirlemek için Allah var ya çok çalıştınız.

Cumhur İttifakı ise;

-Yalan, iftira, çamur siyaseti ile karalama kampanyası için çalıştı.

-Sanki 21 yıldır PKK ile FETÖ ile masaya oturan onlar değilmiş gibi Kılıçdaroğlu'na saldırdılar.

-Hazırladıkları kumpas videolar, afiş ve broşürler ile milletimizi ajite ettiler,

-Anayasayı ve başta dezenformasyon yasası olmak üzere Türk Ceza Yasası ile tüm yasaları çiğneyerek kampanya yaptılar,

-Medyanın yüzde 95'ine TRT'yi de katarak yalan ve iftiraları gerçek gibi millete yutturdular…

Kemal Kılıçdaroğlu,

Şerefli, onurlu, devlet adamlığınızla;

-Tek bir kelime yalan söylemediniz,

-Açlık ve yoksulluk altında sosyal yardımlarla yaşam mücadelesi veren 15 milyon yurttaşımıza sahip çıktınız,

-Ekonomik vaatleriniz ile, emekliye, işçiye, memura refah içinde yaşamaları için çırpındınız,

-Baskıcı tek adam rejiminden milletimizi kurtarmak ve demokratik haklarını vermek için anayasa ve yasal değişiklikleri hazırladınız,

-6'lı Masa'yı kurarak cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iş birliği sağladınız,

-Tüm eleştirenlere karşı göğüs gererek mertçe duruş sergilediniz,

-Türkiye'yi adım adım gezerek ve özellikle deprem bölgesine defalarca giderek gerçekleri, sadece gerçekleri milletimize tek tek anlatarak büyük çaba gösterdiniz…

Verdiğiniz mücadeleyi alkışlıyorum.

Değerli okurlarım,

Askerlik dostluğu kadar, siyaset dostluğu da önemlidir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan ve 14 Mayıs genel seçiminde İYİ Parti'den 28. dönem Milletvekili seçilen Trabzonspor Kongre Üyesi Yavuz Aydın (@Yavuzaydn61) Kemal Kılıçdaroğlu kaybedince şu paylaşımı yaptı:

-"Siyasi jübilesini Sayın Meral Akşener'den özür dileyerek yapmalıdır…"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İYİ Partili Grup Başkan Vekili, İbrahim Özkan da şunu paylaştı:

-"CHP Genel merkezinde Balkon var mı?"

Bu utanç verici mesajlar için Aydın'ı da Özkan'ı da kınıyorum…

Recep Tayyip Erdoğan'a gelince;

Hak, hukuk ve adalet içerisinde kazanmadı ki kutlayayım…

Not: Bugün saat 12.00'de Yeniçağ TV YouTube kanalında hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hukuki boyutlarını konuşacağız.

İzlemenizi öneriyorum…