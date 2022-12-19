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Haliç Üniversitesi akademik personel alacak

Haliç Üniversitesi bünyesine Araştırma ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 07:19
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Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak

Haliç Üniversitesi akademik personel alacak
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Haliç Üniversitesi bünyesine Araştırma ve Öğretim Görevlisi olmak üzere akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 ocak 2023 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bilimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannea, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

Başvuru için;
Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı).
Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formallı özgeçmiş,
Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alman Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanhk/Sanatta Yeterlik) Belgeleri,
Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Doçent Ve Profesör Kadrosu İçin),
YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi,
Yurt Dışından Alman Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi
Kimlik Kartı Fotokopisi
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
islenilen belgeler PDF Fonnatında ilanın başvuru süresi içerisinde ;
1. akademikilanfu halic.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir.
2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltcpc Mahallesi. 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)
Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü - Güzeltcpc Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi. No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)
İlan Tarihi 19.12.2022
İlan Bitiş Tarihi 4.01.2023

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