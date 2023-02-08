8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İskenderun'da yıkılan binanın enkazından 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

İskenderun'da yıkılan binanın enkazından 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:28
Takip Et

Hatay İskenderun'da 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

İskenderun'da yıkılan binanın enkazından 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
+
Aa
-

AA’da yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Merve Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

AFAD, AKUT, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile IC İçtaş ve farklı inşaat şirketlerinden işçilerce yürütülen çalışmalarda, saat 12.08'de 16 yaşındaki Mahmut Salman'a ulaşıldı.

Ekiplerin işbirliğinde enkazdan çıkarılan Salman, alkışlarla sedyeye taşındı. Büyük sevinç yaşayan anne Şirin Salman, "Vay benim oğlum geldi" diyerek sarıldığı oğlunu öptü.

Bir süre ailesiyle ve ekiplerle sohbet eden çocuk, özel araçla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
4
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
5
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
6
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.