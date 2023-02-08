‘Göçük altında 184 bin kişi var’ Ahmet Ercan’dan korkutan tahmin

Deprem Bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 10 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin iki depremin ardından yıkılan bina sayısı ve enkazın altında olabilecek olası insan sayısıyla ilgili tahminde bulundu.



Dün (7 Şubat) sabah Twitter hesabından paylaşımında bulunan Ercan, "6 bin yapı yıkılmış. 4 kat 8 daireden 48 bin dire eder. 4 kişiden 192 bin kişi göçük altında kalmış. 8 bin kişi kurtarılmış. 184 bin kişi göçük altında. Kurtarma oranı 25 kişide 1 kişi. Kalanlardan yaşadığını tut ettiğimiz yalnızca %5 var, o da 92 kişi yapar. Korkarım." ifadelerine yer verdi.





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