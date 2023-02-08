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  • ‘Göçük altında 184 bin kişi var’ Ahmet Ercan’dan korkutan tahmin

‘Göçük altında 184 bin kişi var’ Ahmet Ercan’dan korkutan tahmin

Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında 184 bin kişinin olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:02
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Ahmet Ercan’dan korkutan tahmin

‘Göçük altında 184 bin kişi var’ Ahmet Ercan’dan korkutan tahmin
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Deprem Bilimci Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 10 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin iki depremin ardından yıkılan bina sayısı ve enkazın altında olabilecek olası insan sayısıyla ilgili tahminde bulundu.

Dün (7 Şubat) sabah Twitter hesabından paylaşımında bulunan Ercan, "6 bin yapı yıkılmış. 4 kat 8 daireden 48 bin dire eder. 4 kişiden 192 bin kişi göçük altında kalmış. 8 bin kişi kurtarılmış. 184 bin kişi göçük altında. Kurtarma oranı 25 kişide 1 kişi. Kalanlardan yaşadığını tut ettiğimiz yalnızca %5 var, o da 92 kişi yapar. Korkarım." ifadelerine yer verdi.

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Mahir ŞEKİ
8.02.2023 13:30
*Gerçekçi tahmin bu. Yıkılan bina 6.000 Ad.'se tabii.. Ağır Hasar bölgesindeki insan sayısı 5 Milyon kabaca 1 Milyon konut eder.. Sadece % 10’u yıkılmışsa bile göçük altında 500.000 Can var demektir.  
 
1950
8.02.2023 13:16
Ya 6 binden fazla bina, daire değil, her bina en az 10 kayıp olsa, ki bazıların da belki 100 , ama artık bunlar Boş Boş, zamanında tedbir almayan akp-MHP iktidarı ve onlara oy verenler, biraz düşünür?  
 
muhalefet adam
8.02.2023 13:14
insanı deprem öldürmez insanı evleri inşa eden hırsız müteahhitler ve rüşvet yiyen görmezden gelen paraya tapan denetmeyen idareciler öldürür.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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