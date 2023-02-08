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Hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bini bulabilir. Risklayer korkunç tahmini açıkladı

Almanya merkezli afet risk firması RiskLayer, Kahramanmaraş depremi için tahmini can kaybı sayısını yayınladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:18
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Alman afet risk firması depremlerdeki can kaybı sayısı tahmininde bulundu

Hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bini bulabilir. Risklayer korkunç tahmini açıkladı
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Almanya ve Avustralya’da faaliyet gösteren afet risk firması RiskLayer, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin kaç can kaybına yol açabileceğene dair bir veri tahmininde bulundu.

İlk tahminlerinde can kaybı sayısını 16,800, ekonomik tahribatı ise 15 milyar dolar açıklayan kuruluş, bu tahmininden sonra sayıları güncelleyip can kaybı sayısını 20.200, ekonomik tahribat ise 20 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Firma, Twitter'daki '@risklayer' adlı kullanıcı hesabından yeni bir paylaşım yaparak tahminlerini güncelledi.

Yeni rakamlar felaketi gözler önüne serdi.

"TOPLAM CAN KAYBI 67 BİNİ BULABİLİR"

RiskLayer'ın açıklamalarına göre, depremden sonra duyurulacak can kaybı Türkiye ve Suriye toplamında 67 bini bulabilir.

Kuruluş, can kaybı sayısı konusundaki aralığını ise 11.800 ve 67.010 olarak güncelledi.

Ayrıca yapılan açıklamalarda bu tahminin hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi kapsadığının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Bu sayıların hem ana depremler hem de bazı büyük artçı şoklar için ortak bir tahmin olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda "daha fazla yoğunluk/hasar verisi ile sayıların artık artmak yerine sabitlenmeye başlayacağını umuyoruz" diyen RiskLayer, "Bu birleşik depremler 34.000 ölüme neden olsaydı, ne yazık ki dünya çapında 1900'den beri en büyük 15 ölümcül deprem arasına girerdi" ifadelerini kullandı.

Risklayer yapmış olduğu bu son paylaşımını Twitter hesabına “sabitlenmiş tweet” olarak kaydetti.

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Söyle bana
8.02.2023 13:28
kurtarıcı tempolarını sana kayıplarını söyleyeyim, japon temposu en en fazla 100, ya çok bilmişler ülkesinde 1.............. kişi.  
 
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