9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi pişkin konuştu: Bana binayı soramazsınız

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi pişkin konuştu: Bana binayı soramazsınız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık 'Güçlü Bahçe City'’nin müteahhidi, Servet Altaş “Bana binayı soramazsınız” dedi. Bu da akıllara '2023’ün Veli Göçer’lerinden hesap sorulacak mı?' sorusunu getirdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:18
Takip Et

Hatay'da yıkılan 3 yıllık Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi: Bana binayı soramazsınız

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi pişkin konuştu: Bana binayı soramazsınız
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkım yaşanan 10 ilde daha yeni yapılmış binaların yıkılması gündem oldu.

En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay’da 2019’da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi, açılışta Guinness rekoru için başvuru yaptıklarını belirtmiş ve 'dev makas' kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulmuştu. Ayrıca sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

"ATOM BOMBASI ETKİSİNDE DEPREM OLDU, BENİM BİNAM MI MESELE"

Firmanın sahibi Servet Altaş, Sözcü Gazetesi’ne konuştu. Altaş’a yeni yapılan ve yıkılan binanın sorulması üzerine tepki göstererek “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin tekrar Altaş’ı aradığında ise telefonuna ulaşılamadığı belirtildi.

Hatay’da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş’ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat’ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia edildi.

REKORLAR KİTABINA GİRSİN DİYE DEV MAKASLA AÇMIŞLAR

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı’na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

2023’ÜN VELİ GÖÇER’LERİNDEN HESAP SORULACAK MI?

Bu olay akıllara 1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan, ancak bu cezanın sadece 7,5 yılını hapis yatan müteahhit Veli Göçer'i getirdi. Göçer'in tekrar müteahhitlik işine döndüğü iddia edilirken, 202'ün Veli Göçer'i olan Ser-Al inşaat firmasının sahibi Servet Altaş'a hesap sorulup sorulmayacağı ise merak konusu oldu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kahrolsun
9.02.2023 09:32
Adam haklı ben değil , Allah öldürdü kaderleri buymuş derse kim hesap sorabilir gelde hapse at Allahın yaptığının hesabını kuldan sormak prof ne ka haklı boşaltın bütün hapishaneleri ya yeni uyandık  
 
Millet
9.02.2023 09:27
Lütfü Savaş konuşuyor şikayet ediyor sanki o ili üç dönemdir başkanı değilmiş gibi vede bir çok kaynaktan teyit ve kendi Twitter i var ya belediye binası yıkılmış bu adam konuşuyor.  
 
1903 aşkı
9.02.2023 09:26
Sana sormayacaklarda kime soracaklar ? İnsanlar yaptığın evlerin altında kalıp öldü. İnşallah hapislerde çürürsün. Idam cesası olsa idam edilmeliydin. Öğle yan gelip oldu işte diyemezsin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
5
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
7
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.