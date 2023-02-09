Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık sitenin müteahhidi pişkin konuştu: Bana binayı soramazsınız

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkım yaşanan 10 ilde daha yeni yapılmış binaların yıkılması gündem oldu.

En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay’da 2019’da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi, açılışta Guinness rekoru için başvuru yaptıklarını belirtmiş ve 'dev makas' kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulmuştu. Ayrıca sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

"ATOM BOMBASI ETKİSİNDE DEPREM OLDU, BENİM BİNAM MI MESELE"

Firmanın sahibi Servet Altaş, Sözcü Gazetesi’ne konuştu. Altaş’a yeni yapılan ve yıkılan binanın sorulması üzerine tepki göstererek “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin tekrar Altaş’ı aradığında ise telefonuna ulaşılamadığı belirtildi.

Hatay’da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş’ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat’ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia edildi.

REKORLAR KİTABINA GİRSİN DİYE DEV MAKASLA AÇMIŞLAR

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı’na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

2023’ÜN VELİ GÖÇER’LERİNDEN HESAP SORULACAK MI?

Bu olay akıllara 1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan, ancak bu cezanın sadece 7,5 yılını hapis yatan müteahhit Veli Göçer'i getirdi. Göçer'in tekrar müteahhitlik işine döndüğü iddia edilirken, 202'ün Veli Göçer'i olan Ser-Al inşaat firmasının sahibi Servet Altaş'a hesap sorulup sorulmayacağı ise merak konusu oldu.