-Hem Fikri'yi hem Fikri takip

Haldun Simavi'nin efsane Günaydın Gazetesinde 1981'de başlayan dostluğum süren duayen gazeteci Tanzer Ünal kardeşimin 49 yıllık Kocaeli Gazetesindeki her köşe yazısını okurum.

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini değerlendiren harika yorumlar yazar.

Önemli bir çağrısı var ki sürekli tekrarlıyor ve son yazısında "Fikri Işık'a sesleniyorum… Bak, artık eski bakan ve eski milletvekili oldun. Beni daha fazla uğraştırma… Gel, 1 milyar 80 milyon Lira'nın hesabını ver" diyor.

İşte Tanzer Ünal'ın son yazısını özetliyorum:

"Fikri Işık'a bir kez daha sesleniyorum… Geldin, gidiyorsun… Milletvekilliğin bitti, dokunulmazlığın kalktı…

Seni tanıyanlar eski günlerini unutamıyorlar.

Bir süre öğretmenlik yaptın, ama herkes seni "Fırıncı Fikri" olarak tanır.

Yıllarca Hereke'de fırıncılık yaptın, Kocaeli'ndeki fırınlara maya pazarlamaya çalıştın.

Siyasete atıldın, Allah sana "yürü ya kulum" dedi, 23 Temmuz 2007'den buyana tam 16 yıldır AKP'den milletvekilisin.

Şanslı siyasetçilerden birisin.

Herkese nasip olmaz, sırasıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundun.

Bir zamanlar "dediğin dedik, çaldığın düdük" idi, fiyakandan yanına kimse yaklaşamıyordu.

Ne oldu? Her şey bitti.

Aslına, özüne döndün.

Şimdi artık "vatandaş Fikri" oldun.

1 Aralık 2017'den buyana tam 6 yıldır senden 47 milyon Euro'nun hesabını soruyorum.

Sürekli "üç maymunları" oynuyorsun.

Görmüyor, duymuyor, konuşmuyorsun…

Özellikle AKP'li okurlarım, her yazımdan sonra "Mahkemeye verdi mi? Suç duyurusunda bulundu mu?" diye soruyorlar.

Ne mahkemeye verdi ne suç duyurusunda bulundu.

Kendisine söyleyin, "dava açsın" diye haber gönderiyorum senden ses çıkmıyor.

Garip değil mi?

Bu halk ve bu halkın sözcüsü olan biz gazeteciler, böyle bir hesabı hiç unutur muyuz?

Nasıl 6 yıldır her ay "47 milyon Euro'nun hesabını kim verecek?" diye sorduysam, bundan sonra da sormaya devam edeceğim.

Ta bu hesap görülene kadar…

47 milyon Euro serüveni;

1. 1 Aralık 2017

2. 10 Eylül 2018

3. 18 Mart 2019

4. 27 Aralık 2019

5. Araya pandemi girdi, 13 Eylül 2021

6. 1 Ekim 2021

7. 1 Kasım 2021

8. 1 Aralık 2021

9. 1 Ocak 2022

10. 2 Şubat 2022

11. 1 Mart 2022

12. 1 Nisan 2022

13. 4 Mayıs 2022

14. 2 Haziran 2022

15. 1 Temmuz 2022

16. 1 Ağustos 2022

17. 1 Eylül 2022

18. 1 Ekim 2022

19. 1 Kasım 2022

20. 1 Aralık 2022

21. 2 Ocak 2023

22. 1 Şubat 2023

23. 1 Mart 2023

24. 1 Nisan 2023

25. 1 Mayıs 2023

İşte bugün 26'ncı kez soruyorum:

-47 milyon Euro'nun hesabını kim verecek?

-Dünkü kurla yaklaşık 1 milyar 80 milyon lira.

"Yerli otomobil" denince, benim aklıma hemen Fikri Işık'ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, "Saab marka aracın fikri mülkiyet hakkını satın aldık" dediği ve İsveç'e gönderilen 47 milyon Euro geliyor.

Kırık dökük bir "araç platformu" geldi, hepsi bu kadar!

O da bir işe yaramadı, işin içinde başka işler olduğu anlaşıldı ve yerli araç projesi geçici olarak rafa kaldırıldı.

Ta ki, yerli ve milli otomobili yapacak "babayiğitler" ortaya çıkıncaya kadar…

"Babayiğitler" ortaya çıktı, şirket kuruldu, Gemlik'teki fabrika inşaatı tamamlandı ve üretilen otomobiller satılmaya başlandı bile.

Bakanlığı döneminde Fikri Işık'ın sözünü ettiği "hayali yerli otomobil" ile Gemlik'te üretilen ve "TOGG" ismi verilen yerli otomobilin hiçbir ilgisi yok."

Değerli okurlarım,

Tanzer Ünal'ın yaptığı gazeteciliğin olmazsa olmazı Fikri takip yapmaktır.

Duayen gazeteci Ünal şunu yapıyor;

-Hem Fikri'yi hem Fikri takip

Kendisini alkışlıyorum.

Bakalım bana yanıt gelecek mi?