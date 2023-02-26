﻿Her derde deva Mansur

Mansur Yavaş Mart 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ankaralılara yaklaşık 4 yıldır tarafsız ve şeffaf öyle büyük hizmetler verdi ki namı Türkiye'yi kapladı ve adı cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldı.

6 Şubat depremleri Kahramanmaraş ve 10 ilimizde çok büyük yıkıntıya neden olur olmaz Mansur Başkan belediyesinin tüm imkanları ile yardıma koştu.

İşte Mansur Yavaş başkanın deprem bölgesine hizmetlerinin özetinin özeti:

"Afetin ilk günü; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da görev yapıp Kahramanmaraş'a afet üssü kurdu.

ASKİ tarafından Antakya'da farklı lokasyonlarda 15 çeşme yapıldı.

Hatay Millet Bahçesi'ne kurulan çadır kente içme suyu hattı çekildi.

Kurtarma ve destek:

-Hatay'da 119 ve Kahramanmaraş'ta da 313 olmak üzere toplamda 432 vatandaş sağ olarak enkaz altından çıkartıldı.

54 ANFA güvenlik personeli görevlendirildi ve afetin ilk gününden itibaren 3 bin 428 personel afet bölgesinde hizmet veriyor.

İş Makinesi/Vinç/Kamyon/Kamyonet:

-Bin 600 araç ve iş makinesi sevk edildi.

-Bin 116 TIR/kamyon bölgeye ihtiyaçları taşımaktadır.

-354 araç ile deprem bölgemizdedir.

Mutfak ve Fırın:

Mobil, seyyar ve çadır olmak üzere 9 adet mutfak;

-3 adet Kahramanmaraş, 2 adet Hatay'a mutfak, 2 adet Kahramanmaraş'a, 2 adet Hatay'a fırın kuruldu.

-Yerinde günlük 6 bin 560 kapasiteli ekmek üretilmeye başlandı.

-Bugüne dek 383 bin ekmek sevkiyatı yapıldı.

-Ankara'dan gönüllü olarak bölgeye gelen 300 Motokuryeler ile desek sağlandı.

WC/ Duş:

Afet bölgesine 177 kişi kapasiteli seyyar WC/Duş gönderildi.

Kahramanmaraş'ta kadın ve erkek bölümlerinin her biri 50'şer kişiden toplam 100 kişi kapasiteli duş alanları yapıldı.

Çamaşırhane/Berber:

Atıl 10 adet belediye otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil duş/çamaşırhane/berber merkezlerimiz deprem bölgesinde hizmete başladı. Ayrıca TIR'dan bir adet mobil duş yapılmaktadır.

Su:

İçme suyu için 159 TIR bölgeye gönderildi.

ASKİ'ye ait mobil arıtma cihazı ise Malatya Devlet Hastanesi şebekesine entegre edildi ve günlerdir temiz su sağlanamaması nedeniyle sorun yaşanan hastanenin bu sorunu çözüldü.

ASKİ ekipleri bölgedeki su hattı arızalarına da müdahale etmektedir.

ASKİ'nin hazırladığı tamir servisiyle arızalanan iş makineleri derhal tamir edilmektedir.

ASKİ'nin yer altı akustik dinleme cihazları, enkaz bölgelerinde dinleme yaparak kurtarma çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Jeneratör/Aydınlatma:

Toplamda 249 adet jeneratör/aydınlatma gönderilmiştir.

Temizlik:

ANFA ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, salgın riskine karşı kent merkezlerinde temizlik çalışmaları yapmaktadır.

Isıtıcı:

Belediyemiz tarafından toplam 3876 adet ısıtıcı ve soba afet bölgesine gönderilmiştir.

Sağlık Desteği:

Maske, enjektör, ameliyat eldiveni, ağrı kesici ve ağrı kesici merhem, ilkyardım çantaları, bebek bezi, kadın ve hasta bezi gibi muhtelif sağlık ürünü gönderilmiştir. Köpek ve kedi maması desteği de bölgeye gönderilmiştir.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve BELPLAS A. Ş. ekipleri alanda ilaçlama çalışmaları yapmaktadır.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet hasta nakil aracı halen Kahramanmaraş'ta hizmetine devam etmektedir.

İlaçlama Desteği:

Deprem bölgelerinde ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin sebep olduğu salgın tehdidinin önüne geçmek için 14 araç ve 30 uzman ilaçlama personelimiz ile ilaçlama yapılmaktadır.

İnternet Hizmeti:

Mobil internet ve uydu haberleşme aracı Kahramanmaraş'ta çadır kent yakınlarında faaliyete başlamıştır.

Araçlar aracılığıyla depremzede vatandaşlarımız yüksek hızlı internet erişimi sağlamakta ve telefonlarını mobil araçlarımızda şarj edebilmektedir.

Gelecek hafta 6 aracımız daha bölgeye ulaştırılacaktır.

Cenaze Hizmetleri:

24 cenaze nakil aracı görevlendirildi.

Sosyal Hizmetler:

4 bin 41 depremzede vatandaşımızın barınma ihtiyacı Ankara'da karşılanmaktadır.

Tüm temel ihtiyaçları giderilmekte olup ayrıca psikolojik destek ile birlikte doktor ve hemşirelerimiz aracılığıyla sağlık hizmeti de verilmektedir.

AŞTİ'ye gelen ve Şehir Hastanelerinde tedavi gören depremzedelere ise çorba hizmeti sunulmakta ve AFAD Kriz Masasıyla koordineli bir biçimde gidecekleri yerlere ulaşımlarına katkı sağlanmaktadır.

Yemek:

Ankara'da misafir ettiğimiz depremzedelerimiz için 19 bin 140 sıcak yemek, 20 bin 140 kahvaltı, bin kumanya ve 3 bin 975 çorba dağıtımı yapıldı.

20 bin 800 depremzedemize günlük kahvaltı ve yemek ikram ediliyor."

Değerli okurlarım,

Siyaset yapmadan millete hizmet yapmak işte tam da budur.

Biliyorum ki hangi partiden olursa olsun tüm belediyelerimiz deprem bölgesine hizmet etmektedir.

Allah hepsinden razı olsun.