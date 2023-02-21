﻿Hesap sorulmalı

Ege denizindeki vatan toprağı 20 adamızın Yunanistan tarafından işgal edilerek silahlandırılması ve yerleşime açılmasının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Kozmik Oda'nın açılması emrini vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sırlarının FETÖ'cülerin eline geçmesine neden olan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

15 Temmuz, Türkiye'de demokrasiye karşı hain FETÖ kalkışmasının, siyasi ve hukuki sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının arka kapı satışı ile buharlaştırılmasının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, yargıyı siyasete alet eden, İstanbul Sözleşmesi'ni cumhurbaşkanı kararı ile ilga eden Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

9 kez "İmar Affı" çıkartan ve deprem yönetmeliğini müteahhitlere göre uydurarak Kahramanmaraş depremlerinde 41 bin can kaybına neden olan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Askerin deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde emir beklemeden müdahale etmeye başlamasını sağlayan EMASYA Protokolü'nü yürürlükten kaldıran Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Kızılay'ın ve AFAD'ın afet durumuna düşürülmesinin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Kimliği tespit edilemeyen 267 depremzede çocuklardan bazılarının cemaatler tarafından kaçırıldığı iddiasının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

Hesap sorulmalıdır.

Diyanet'in, ailelerin evlat edindikleri depremzede çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının" doğru olmadığını ve "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığını" açıklamasının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır…

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Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 13 Şubat toplantısını 18 Şubat'ta, "Deprem" gündemi ile yapan Millet İttifakı yaptığı açıklamada özetle şu vurguları yaptı:

-"Deprem ülkesi olan Türkiye'mizde afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortadadır.

AFAD'ın kurumsal kapasitesinin zayıflatılması, liyakatten yoksun kadrolaşma, imar affı çıkarılması ve inşaat sektöründe yolsuzluklar halka ölümcül bir fatura ödetti.

Acılar ve zayiat hiçbir bürokratın inisiyatif alamadığı, her konuda talimatın bir kişiden beklendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden katlanarak arttı.

Afet süreci iyi yönetilemedi, arama-kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalındı, temel ihtiyaçların temini ve yardım faaliyetleri doğru koordine edilemedi, belediyeler ve STK'lar arasında ayrım yapıldı, kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmedi."

Türk milleti Millet İttifakı'nın bu haklı tespitlerini fazlası ile yaşayarak gördü.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasını isteyen Erdoğan'dan tık yok.

Devlet Bahçeli'den de elbette tık yok.

18 Haziran'da yapılmasından başka çare de artık yok.

28 Şubat'ta çalışmalarına deprem nedeniyle ara veren Meclis de toplanacak ve siyaset sahnesi yeniden açılacak.

Millet İttifakı'nın yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek 2 Mart Perşembe günü yapılacak toplantısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirlenecek.

Ve sıcak seçim dönemi başlayacak.

Bu ucube Tek Adam Rejiminden kurtulmak ve Türkiye'yi tekrar parlamenter rejim ile yönetmek konusunda Türk Milletine de büyük görev düşüyor.

Seçimler hesap sorma günü demektir.

Yukarıda saydıklarımın hesabının sorulması da yurttaşlara düşen en önemli görevdir.