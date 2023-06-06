Hoş geldiniz de sefa mı cefa mı getireceksiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden geldi, hoş geldi ki karşılama töreni için piyasa harekete hızla geçti…

Cep telefonlarına zam,

Bilgisayar ve televizyonlara zam,

Otomobile zam,

Otobüse zam,

Kamyona zam

Mazota zam,

Ev eşyalarına zam,

Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesine zam

Benzine zam,

Sigaraya zam,

Alkol ürünlerine zam,

Ete zam,

Balığa zam,

Tavuk etine zam,

Hindi etine zam,

Sakatata zam,

Biber, soğan, domatese zam

Zeytinyağına, ayçiçeği ve mısır yağına zam

Pirinç, kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur ve tüm bakliyata zam,

Süte, peynire, yumurtaya, yoğurda, zeytine zam,

Türk Kahvesi'ne, granül kahveye zam,

Atıştırmalıklara zam,

Ekmeğe zam,

Giyim kuşama zam,

Kağıda, kitaba zam,

Uçak, tren ve otobüs biletlerine zam,

Çiçeklere, sebze fidelerine zam,

İğneden ipliğe zam,

Özel hastanelerin fark ücretlerine zam,

Toplu taşımaya zam,

Suya, elektriğe, doğal gaza zam…

Kasapların eskiden çöpe attığı, kemiklere bile zam geldi…

Mehmet Şimşek'e hoş geldin zamları yağdıkça yağıyor.

Dış mihraklar bu iktidarı zorda bırakmak için zamları yağdırdıkça yağdırıyor.

Alçak, hain dış mihraklar…

Varsın olsun…

Türkiye'nin beka sorunu olmasın da dış mihrakların zammı olsun.

Yoksa vatan elden gider maazallah…

Ve artık klasik oldu.

Her seçim sonrası yaptığı gibi iktidar;

-Kaşıkla verdi, kepçeyle geri alıyor…

Temmuz'da maaşlara da zam var her Ocak ve Temmuz'da olduğu gibi.

Umutlar tükenmez;

*Temmuz geçer, Ocak gelir.

*Ocak geçer, Temmuz gelir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik yeni bakanı Vedat Işıkhan etkisiz sendika başkanları ile oturur, zam oranlarını TÜİK'in örtülmüş ve baskılanmış enflasyon oranlarını görüşür ve der ki;

-Cumhurbaşkanımızın tensiplerine sunalım…

Yandaş medya da şu slogana dünden hazır;

-Erdoğan'ın müjdesi bekleniyor…

Umut fakirin ekmeği, ye Mehmet ye…

Hoş geldin Recep Tayyip, hoş geldin Mehmet Şimşek…

-Sefa mı cefa mı getireceksiniz?