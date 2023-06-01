Anayasa ve yasalar rafa kalktı ve Recep Tayyip Erdoğan YSK kararı ile 3. kez aday yapılıp seçildi ya şöyle tanımlıyorum:

-Hukuki meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı…

Artık 2028-2033-2038-2043'te de YSK kararı ile aday olup seçilebilir.

O halde Süleyman Soylu söylemi ile değerlendirelim…

Ohhh… Ohhh…

YSK Türkiye'de AKP iktidarının da Recep Tayyip Erdoğan'ın da hamisidir.

Ohhh… Ohhh…

Yasalarının çiğnenmesi ile rejim değiştiren YSK'dır.

Ohhh… Ohhh…

Bir de şu soruyu tartışalım:

-Ekonomik facia var mı?

TÜRK-İŞ Mayıs ayı verilerini açıkladı:

4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı;

-10 bin 362 TL'ye yükseldi.

Tüm giderleri kapsayan yoksulluk sınırı;

-33 bin 752 TL'ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık;

-13 bin lirayı aştı.

Ohhh… Ohhh…

Sigaraya zam geldi.

Ohhh… Ohhh…

Benzine zam geldi.

Ohhh… Ohhh…

Bir kilo kıyma 350 lira oldu.

Ohhh… Ohhh…

Patates, soğan pahalı.

Ohhh… Ohhh…

Mazot, gübre, tohum fiyatları zıpladı çiftçi tarlayı ekemiyor, ekse biçemiyor, biçse para etmiyor.

Ohhh… Ohhh…

Tank ve Palet Fabrikası Katar'a peşkeş çekildi.

Ohhh… Ohhh…

128 milyar dolar rantçılara ucuz kurdan peşkeş çekildi.

Ohhh… Ohhh…

Şeker fabrikaları kapandı.

Ohhh… Ohhh…

Vatan toprağı Ege denizindeki 20 Türk adasını Yunanlılar tarafından işgal edildi.

Ohhh… Ohhh…

Süleyman Şah Türbesi vatan toprağından kaçırıldı.

Ohhh… Ohhh…

Kızılay çadırları sattı.

Ohhh… Ohhh…

Depremzedeler bedavayı tercih etmeyip para ile evlerini alacaklar.

Ohhh… Ohhh…

Depremzedeler, çocuğuna süt veremiyor, altına bez, ayağına ayakkabı, üzerine elbise alamıyor.

Ohhh… Ohhh…

16 milyon emekli kurban bayramında 15 bin lira alamayacak.

Ohhh… Ohhh…

Emekliler için en düşük maaş asgari ücret olmayacak.

Ohhh… Ohhh…

Kredi kartlarının faiz borçları sıfırlanmayacak.

Ohhh… Ohhh…

Kiralara fahiş zam yapılıyor.

Ohhh… Ohhh…

Ev, araba almak hayal oldu.

Ohhh… Ohhh…

Sinan Ateş'e siyasi suikast yapılması emrini verenler ortaya çıkarılamaz.

Ohhh… Ohhh…

İşsizlikten geçinemiyoruz diyenler var.

Ohhh… Ohhh…

Bakanlara dörder, beşer tahsis edilen TOGG var.

Ohhh… Ohhh…

Dolar, Euro, altın, uçuyor.

Ohhh… Ohhh…

3 Haziran'da enflasyon açıklanacak ve TÜİK Temmuz maaşları düşük olsun diye her zaman yaptığı gibi makyajlama yapacak.

Ohhh… Ohhh…