﻿Hükümetle devlet konseptini ayıralım

"Siyaset girmesin diyorsunuz. Ama siz sokuyorsunuz siyaseti futbolun içine. Bir takımın şampiyonluğu kutlanırken 4 bakan selfi verdiğinde siyaset olmuyor mu?" diyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü.

Başkan Koç yaptığı sert açıklamada özetle şunları söyledi:

"Hükümet ve devlet kavramları da karıştı.

Yönetim olarak devlete karşıymışız, şöyleymişiz, böyleymişiz.

Hayretler içindeyim. İş farklı yere gidiyor. Yarın öbür gün kardeşin kardeşe kırdırılacağı bir ortama gidiyor bu şekilde.

Biz kızgınız, Fenerbahçe olarak son derece sinirliyiz. En büyük kızgınlığımız da bu işin bilerek, isteyerek sanki çıkmaza doğru sürükleniyor olması.

Söz konusu olan devletiyse Fenerbahçe'nin tarih boyunca neler yaptığı ortadadır.

Biz FETÖ ile mücadele ederken vatanseverdik de şimdi protesto olunca mı vatan haini olduk?

Bazı kişiler var, onlar FETÖ ile kol kolayken Fenerbahçe savaşıyordu, taraftarı biber gazı yiyordu.

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya?

Bizi tekrar o günlere götürüp kaos ortamı mı oluşturuyorsunuz?

Ben siyasi tezahüratlar olmasını istemiyorum ama hakaret ve küfür olmadığı müddetçe ben karışamam, taraftarın dediğini kontrol edemem.

Böyle bir şeye yeltenmek hep ters teper.

Bu birden bire Fenerbahçe devletine karşı, hükümetine karşı mı oluyor?

Fenerbahçe Türkiye'dir.

Fenerbahçe taraftarı kimsenin tekelinde değildir.

Her türlü ideoloji, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, hepsi vardır.

Sarı lacivert çatı altında buluşmuştur. Bu Galatasaray'da aynıdır, Beşiktaş'ta da aynıdır.

Bunu nasıl anlamazsınız?

Tabii ki anlıyorsunuz da niye böyle yapıyorsunuz?

Niye bizi tekrar hedef alıyorsunuz?

Biz bunun hesabını soracağız. Ben bunu kimin yaptırdığını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çok dramatik bir şey söyleyeceğim.

Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür. Bunun hukuken, mantıken, sportif açıdan, güvenlik açısından hiçbir açıklaması yoktur.

Ne yapacağız, Fenerbahçe seyircisinin ağzına fermuar mı takacağız?

Benim şahsi görüşüm, ben tribünlerde hiçbir şekilde siyasi söylem, slogan olmasını istemiyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe Türkiye'dir.

Ama hakaret küfür olmayıp böyle tezahüratlar oluyorsa ben saygı duymalıyım.

Hükümetin lehine tezahüratlar olsaydı spor şube işlem yapacak mıydı?

Bir de hükümetle devlet konseptini ayıralım.

İstisnasız her kulüp devletin ve milletin yanındadır.

Ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir.

Futbol kulüplerinde yöneticiler nedir? Yolcu. Dönemlerimiz vardır, gideriz. Kim hancı? Taraftar.

Hükümetlerde de siyasette de böyledir. Hükümetler gelir, hükümetler gider, kalıcı olan devlettir.

Ama tribünlerde zaman zaman yapılan tezahüratların çok ötesinde siz sokuyorsunuz siyaseti futbolun içine.

Bir bakanımız çıkıp bir maçtan sonra 'inşallah x takım şampiyon olur' dediği zaman siyaset olmuyor mu?

İnsanları kışkırtıyorsunuz. Yapmayın böyle.

Bana göre söylem olarak 'yönetim istifa' ile 'hükümet istifa' arasında hiçbir fark yok.

Sonra bazı kulüplerin bizim taraftarımız hakkında ettiği laflar; zillet vs.… Sizsiniz siyaset yapan.

Kimse çıkıp 'Fenerbahçe devletine karşıdır' diyemez.

Bizim vazgeçilmez, değişmez ilkemiz, silinmez Atatürk çizgimizdir.

Yaptığınız haksızlıktır, adaletsizliktir, hukuksuzluktur.

Ama şuna inanıyoruz; her şeyi gören, bilen Allah var. Bu işin buraya kadar gelmesine dahil olan herkesi Allah'ın takdirine havale ediyoruz. Ahirette de hesap gününde de hakkımızı helal etmiyoruz."

Değerli okurlarım,

Tek Adam Rejimi spora da siyaseti soktu, sokuyor.

"Hükümet istifa" söylemi toplumsal bir tepkidir ki tribünlere yansıyor.

Cumhur İttifakı iktidarının tükendiğini, millete hizmet yerine dert ürettiğini millet çok iyi biliyor.

Türk milleti elbette çaresiz değil.

"Ben Kemal Geliyorum" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Millet İttifakı liderleri tarafından resmen açıklandı.

Vatana millete hayırlı olsun.

Cumhur İttifakı korksun…