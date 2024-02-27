Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Züleyha Öncü
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu Samya Hassani ile güçlendirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe Petrol Ofisi, kadrosuna bir takviye yaptı.

Lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Sarı-Lacivertliler; son olarak Hollanda ekibi SC Telstar'da forma giyen Samya Hassani'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Hollanda Kadınlar Eredivisie Ligi takımlarından SC Telstar forması giyen Samya Hassani’yi kadrosuna kattı.
Fas millî takımı forması da giyen Hollanda asıllı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

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