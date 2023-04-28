İçişleri bakanlığından azledilip milletvekilliği adaylığına sürülen Soylu işi şovmenliğe dökerek "oh" çekme yarışına girdi.

Cem Yılmaz'a öyle örnek oluyor ki, siyaseti bırakınca rakip dahi olabilecek şov yeteneği var Soylu'nun.

Bakanlıkta başarılı olsa idi Recep Tayyip Erdoğan bakanlık görevine devam ettirirdi.

İçişleri Bakanlığından azledildin ya oh olsun Soylu; Oh, oh…

Devlet Bahçeli bu kez seni bakan olarak tutamadı ya oh olsun Soylu; Oh, oh…

Sinan Ateş siyasi suikastının belgelerinin yok edilmesini hesabını yargıya vereceksin Soylu; Oh, oh…

Meclis'te, "şerefsiz" diye hakaret ettiğin muhalefet partisi liderlerine de yargıda hesap vereceksin Soylu; Oh, oh…

Ailenin sigorta şirketinin kestiği sigorta poliçeleri tek tek incelenecek bilesin Soylu; Oh, oh…

Çubuk'taki şehit cenazesinde gerekli güvenlik önlemlerini almayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi yapılmasının da hesabını yargıya vereceksin Soylu; Oh, oh…

Talibanlıların partisi HÜDA PAR ile AKP milletvekilliği listesinde buluştun ya Soylu; Oh, oh…

HÜDA PAR ile Türkiye'yi federasyonlara bölünmesi için birlikte oy kullanırsın Soylu; Oh, oh…

HÜDA PAR ile Kürdistan kurulması çalışmalarına katılacaksın Soylu; Oh, oh…

HÜDA PAR ile Türk Bayrağı sıkıntınızı birlikte mecliste savunursun Soylu; Oh, oh…

HÜDA PAR ile birlikte Kürtçenin ikinci resmî dil olması için mecliste çalışırsın Soylu; Oh, oh…

HÜDA PAR ile değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasanın ilk 4 maddesinin kaldırılması için mecliste birlikte oy kullanırsın Soylu; Oh, oh…

Yeniden Refah ile 6284 sayılı yasanın kaldırılması için birlikte yasa teklifi hazırlayacaksın Soylu; Oh, oh…

15 Mayıs'tan itibaren muhalefet milletvekili olacaksın Soylu; Oh, oh…

Tüm yasa dışı faaliyetlerinin de hesabını bağımsız ve tarafsız yargıya vereceksin Soylu; Oh, oh…

Değerli okurlarım,

-İnsani ve vicdani siyaset…

-Siyasi kin, öfke ve nefret…

Recep Tayyip Erdoğan hastalanmış, geçmiş olsun.

Hastalığı mide mi? Öyle diyor da inanalım mı?

Doktoru neden hastalığının gerekçesini açıklamıyor?

Sakladıkları bir hastalığı mı var?

14 Mayıs'ta Türkiye için tarihî bir seçim var.

Recep Bey yayına 1,5 saat geç başlıyor.

Yayına "eyvah" sözleri ile ara veriliyor.

Mide rahatsızlığı panik yaratır mı? Ayağa fırlamayı gerektiren nasıl bir mide üşütmesi olur da Recep Bey için "Eyvah" endişesi seslendirilir?

Gerçek gazeteci olsalar yaşananları şeffaf ve özgür şekilde açıklarlar…

Recep Bey'in bu hastalığı üzerine Millet İttifakı'nın 6 lideri de ayrı ayrı geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Recep Bey şu mesajı yayınladı:

-"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim."

Değerli okurlarım,

Başkent siyasi kulislerinde o kadar çok dedikodu yapılıyor ki hepsini ayrı ayrı yazmam ama bir tanesi gayet ciddi.

Recep Bey'in hastalığını sormak için aradığım "3 dönem" kuralına takılan bir AKP milletvekili dedi ki;

-Hızla tedavi olmak için reis Amerika'ya gidebilir.

Gitsin tabii ki sağlık her şeyin başı.

Ancak, şunun şurasında 15 gün kaldı seçimlere…

Eğer doktorlar izin verirlerse seçimi kaybettikten sonra daha sıkı bir kontrol ve tedavi süresi için Amerika'ya gitmesinde elbette yarar olur.

Uzun uzun kalabilir tedavisi bitene kadar.

Değerli okurlarım,

Soruyorum.

İnsani ve vicdani siyaset yapan;

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, Gültekin Uysal'a, Temel Karamollaoğlu'na, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na ve diğer siyasi parti liderlerine ayrı ayrı teşekkür edilmez mi Erdoğan?

Sen etmezsin, edemezsin çünkü senin siyasetin;

-İftira, kin, öfke ve nefret dolu Erdoğan.